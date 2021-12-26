Türkiye, 2002'den bu yana 95 bin 845 Ahıska, 5 bin 836 Uygur Türküne vatandaşlık verdi

İstisnai vatandaşlık kapsamında 2002 sonrasında 95 bin 845 Ahıska Türkü ve 5 bin 836 Uygur Türkü, Türk vatandaşı oldu.

İçişleri Bakanlığı verilerine göre, "yasal kalış hakkı" kapsamında Türkiye'de 26 bin 681 Ahıska ve 19 bin 328 Uygur Türkü yaşıyor. 18 bin 611 Ahıska ve 17 bin 997 Uygur Türkünün ise "süresiz kalış hakkı" tanıyan uzun dönem ikamet izni bulunuyor.

Ayrıca Ahıska ve Uygur Türklerine, ikamet izni harç bedelinden muaf tutan Turkuaz renkli ikamet izni kartı da veriliyor.

2002 öncesinde 4 bin 840 Ahıska Türkü ve 325 Uygur Türkü vatandaş olurken, 2002 sonrasında ise 95 bin 845 Ahıska Türkü ve 5 bin 836 Uygur Türkü istisnai vatandaşlık kapsamında Türk vatandaşı oldu.

Göç İdaresi Başkanlığı bünyesinde kurulan Türk ve Akraba Toplulukları Dairesi Başkanlığınca Türkiye'de bulunan Ahıska ve Uygur Türklerine yönelik çalışmalar yapılıyor.

Özel ofisler hizmet veriyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı üzerine, Türkiye'nin büyük önem verdiği Uygur ve Ahıska Türklerinin yoğun olarak yaşadığı illerde iş ve işlemler, oluşturulan ayrı çalışma grupları ve özel ofisler aracılığıyla yürütülüyor.

Ortak tarih, kültür ve soy bağının bulunduğu Ahıska ve Uygur Türklerine "kendilerini evlerinde hissettirecek kamu hizmeti" anlayışıyla yaklaşılıyor. Ayrıca yasal statüye ilişkin iş ve işlemler "Türk Soylular Özel Ofisi" tarafından gerçekleştiriliyor.

Türkiye'de Uygur ve Ahıska Türkleri tarafından kurulan çok sayıda sivil toplum kuruluşu bulunuyor. Bu kuruluşlar da kanunlar kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

AA / Kemal Karadağ - Son Dakika Haberleri

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