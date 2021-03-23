Turkcell tarafından hayata geçirilen "Dijital Bahar" projesi tanıtıldı

Turkcell tarafından huzurevlerinde yaşayan yaşlıların teknoloji ile hayata bağlanmasını amaçlayan "Dijital Bahar" projesinin tanıtımı, Ankara Seyranbağları Huzurevi'nde düzenlendi.

Turkcell, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı himayesinde hayata geçirdiği Dijital Bahar Projesi kapsamında yaşlıları teknoloji ile buluşturdu. Ankara Seyranbağları Huzurevi'nde bulunan yaşlılar, teknoloji odalarında sanal gerçeklik (VR) gözlükleriyle Anıtkabir, Çanakkale Şehitliği, Sultanahmet Camii ve kutsal toprakları bulundukları yerden ziyaret edebiliyor. Ayrıca yaşlılar, teknoloji odalarında bulunan tabletler ile kitap okumanın yanı sıra sevdikleriyle görüşüp, tavladan satranca istedikleri oyunları oynayabiliyorlar.

"Dijital Bahar" projesi kapsamında kurulan teknoloji odasının kurdelesini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk kesti. Bakan Selçuk, "Dijital Bahar" projesini yerinde inceleyerek, projenin işleyişini faydalanan yaşlılardan öğrendi. Bakan Selçuk, ayrıca İstanbul Maltepe Huzurevi'nde de kurulan teknoloji odasında bulunanlarla video konferans yöntemiyle görüşerek oradaki işleyişe hakim oldu. Selçuk, teknoloji odasında bulunan VR gözlüklerini de denedi.

"Kendilerini dijital dönüşümün bir parçası olarak hissetmesini büyük keyifle takip ettik"

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, projenin adının "İkinci Bahar"dan esinlenildiğini söyledi. Erkan, huzurevlerinde yaşayan yaşlılar için dijital ortamda sevdikleri ile buluşabilecekleri, Kabe ve Türkiye'nin ve dünyanın birçok yerini gezebilecekleri bir ortam oluşturduklarını belirtti. Erkan, amaçlarının teknoloji odaları sayesinde yaşlıları pandeminin etkilerinden olabildiğince uzaklaştırmak ve keyif almalarını sağlamak olduğuna dikkati çekti. Huzurevindeki yaşlıların dijital dönüşümün bir parçası olarak hissetmelerini büyük bir keyifle takip ettiklerini de aktaran Erkan, "Burada oyun oynayarak, kitap okuyarak, eğlenerek, televizyon seyrederek, hayatlarında kolaylık oluşturma düşüncesiyle yola çıktık" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı