Turkcell Kadınlar Futbol Ligi'nde 2020-2021 sezonu başladı
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Turkcell Kadınlar Futbol Ligi'nde 2020-2021 sezonu başladı

Turkcell Kadınlar Futbol Ligi'nde 2020-2021 sezonu başladı
Anadolu Ajansı / Fatih Hepokur - Haberler | Spor

Turkcell Kadınlar Futbol Ligi'nde sağlık çalışanlarına adanan 2020-2021 sezonu heyecanı, Antalya'nın Manavgat ilçesinde başladı.

Turkcell Kadınlar Futbol Ligi'nde sağlık çalışanlarına adanan 2020-2021 sezonu heyecanı, Antalya'nın Manavgat ilçesinde başladı.

16 Takım ve 4 guruba ayrılan ligde ilk maçta, B grubunda bulunan Hakkarigücü Spor ile Adana İdmanyurduspor karşılaştı.

Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksinde oynan karşılaşmayı, Asen Albayrak, Perihan Ece ve Elif Köroğlu hakem üçlüsü yönetti. Adana İdmanyurduspor maçı, 58. dakikada Dilan Taşdemir ile 90+2'de Şefika Altındal'ın attığı gollerle 2-1 kazandı.

Hakkarigücü Spor'un tek golünü ise 76. dakikada Peritan Bozdağ kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Hepokur

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