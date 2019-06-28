- Türk üniversiteleri Erbil'de tanıtıldı

ERBİL - Türkiye'deki üniversiteler, Irak'ın Erbil kentinde tanıtım fuarı düzenlendi. Türkiye ve KKTC'den 40'tan fazla üniversitenin katıldığı fuar, yoğun ilgi gördü.

Üniversiteler, Türkiye'de ve Kıbrıs'ta eğitim görmek isteyen öğrenciler için Irak'ın Erbil şehrinde fuar düzenledi. Fuara Türkiye ile KKTC'den gelen 40'ten fazla üniversitenin temsilcileri katıldı. Erbil merkezde bir otelde düzenlenen fuara çok sayıda eğitimci ve öğrenci katılarak Türkiye'deki eğitim hakkında bilgi edindiler.

Fuara katılan Harran Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Koordinatörü Abdulkadir Aydın, fuarda gördükleri ilgiden memnun kaldıklarını belirterek, "Kuzey Irak'taki öğrencilere yönelik yapılan tanıtım programı bizi memnun ediyor. Bizim üniversite Şanlıurfa'da olduğu için Erbil'e yakın üniversiteyiz. Şanlıurfa buradan 500 kilometre uzaklıkta" dedi. Erbil'den çok sayıda öğrencinin Harran Üniversitesinde eğitim aldığını aktaran Aydın, "Erbil'den 60 yüksek lisans ve 10 taneye yakın doktora okuyan öğrencilerimiz var" ifadesini kullandı.

İstanbul Arel Üniversitesi Dış İlişkiler Danışmanı Hilmi İbar ise çok sayıda Iraklı öğrenci ve eğitimcinin fuara göstermiş olduğu ilgiye dikkat çekerek, "Dün katılım çok yüksek oldu. Bugün de yoğun bir katılım oranını burada görmeyi umuyoruz. YÖK'ün yabancı öğrenci sınırı sayısını bu sene kaldırması bizim için iyi olacağına umut ediyoruz ve yüksek sayıda öğrenci alabileceğimize inanıyoruz" dedi.

Fuara gelen öğrencilerin büyük bölümünün Türkiye'de okumak için istekli olduklarını söyleyen İbar, "Daha çok tıp, eczacılık, diş hekimliği fakültelerini soruyorlar. Ondan sonra mimarlık soruluyor. En çok yüksek lisansa ilgi var. Sanırım Erbil'den bir miktar öğrenci alacağız" diye konuştu.

Kaynak: İHA