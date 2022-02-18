Son dakika haberi | Türk Telekom'dan Earnado'ya "dijital" yatırım

Türk Telekom, kurumsal girişim sermayesi şirketi TT Ventures ile dijital pazarlama karar destek sistemi Earnado'ya yatırım yaptı.

Türk Telekom açıklamasına göre, şirketin kurumsal girişim sermayesi şirketi TT Ventures, yapay zeka temelli çözümler üreten ve stratejilerini özellikle yurt dışı pazarda yer almak üzerine yoğunlaştıran girişimlere yatırım yapmayı sürdürüyor.

TT Ventures, yakın zamanda, algoritmaya dayalı dijital pazarlama kararları veren; profesyonellere, girişimlere ve KOBİ'lere çevrim içi karar destek çözümü sunan Earnado'ya yatırım yaptı. Böylece TT Ventures'ın yatırım yaptığı girişimlerin sayısı 10'a yükseldi.

Barış Korkmaz, Devrim Ekmekçi ve Haluk Çakan tarafından 2 yıl önce kurulan Earnado, şu anda 10 farklı ülkede 200'e yakın müşteriye hizmet veriyor. 100'den fazla çevrim içi çalışanı ile firmalara dijital dünyada büyümeleri için tek elden destek sunuyor.

KOBİ'lerin dijital pazarlama yolculuğunu algoritmalar ve verileri kullanarak dizayn eden ve maliyetlerini azaltan Earnado, TT Ventures ile birlikte Keiretsu Forum Türkiye, StartersHub ve melek yatırımcılardan toplam 250 bin dolar yatırım aldı.

Firmalar Earnado ile SEO, sosyal medya ve reklam yönetimi yaparak dijital pazarlamada atmaları gereken adımları belirliyor, pazarlama kararlarını çevrim içi profesyoneller ile görüşmeler neticesinde alabiliyor. Earnado, önümüzdeki dönemde Avrupa'ya açılmayı planlıyor.

Yerli üretimi canlandırarak, ülke ekonomisine katma değer sağlayacak yatırımlarını sürdüren TT Ventures, yakın zamanda yapay zeka temelli çözümler üreten Syntonym, Optiyol, QuantWifi ve B2Metric şirketlerine de yatırım yaptı. TT Ventures'ın yatırım yaptığı girişimlerin sayısı Earnado ile toplamda 10'u buldu.

TT Ventures, yatırımlardan 5'ini PİLOT hızlandırma programından mezun olan girişimlerden seçmiş oldu. Türk Telekom, kurumsal girişim hızlandırma programı PİLOT'un bugüne kadarki toplam nakit desteği 10 milyon TL'ye ulaştı.

"İnovatif servisler geliştiren girişimlerin dünya pazarında rekabet edebilmesini önemsiyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TT Ventures Genel Müdürü Muhammed Özhan, TT Ventures olarak, yerli teknolojilere ivme kazandıracak girişimlere yatırım yapmayı tercih ettiklerini ifade etti.

TT Ventures için, girişim hızlandırma programımız PİLOT'u önemli bir havuz olarak gördüklerini aktaran Özhan, "Özellikle global büyüme potansiyeline sahip inovatif ürün ve servisler geliştiren girişimlerin dünya pazarında rekabet edebilmesini önemsiyoruz. Bu kapsamda 9. dönem PİLOT mezunlarından olan ve kısa süre önce yatırım turuna çıkan dijital pazarlama karar destek sistemi Earnado'ya yatırım yaptık. KOBİ'ler için dijital dönüşümlerini kolaylaştıracak ürün, hizmet ve çözümlerin yanı sıra günümüzün rekabet koşullarında fayda sağlayacak projeler üretmeyi önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.