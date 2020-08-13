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Türk Telekom'da ilk yarı rekoru

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Bu yılın ilk yarısında net karımız 1,6 milyar TL ile halka arzdan bu yana görülen en yüksek seviyede gerçekleşti" dedi.

Türk Telekom'da ilk yarı rekoru
13.08.2020 09:47 | Son Güncelleme: 13.08.2020 09:51

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Bu yılın ilk yarısında net karımız 1,6 milyar TL ile halka arzdan bu yana görülen en yüksek seviyede gerçekleşti" dedi.

Türkiye'nin dijital dönüşümünün lideri Türk Telekom, 2020'nin ilk yarısını rekorlarla kapattı. Yüzde 19 büyüme ile 13,3 milyar TL gelir elde eden şirket, 2008'deki halka arzdan bu yana en yüksek ilk altı aylık gelir büyümesi performansını kaydetti. Türk Telekom'un faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK), son 12 yılın en yüksek ilk 6 aylık değeri olan 6,2 milyar TL'ye ulaşırken, ilk yarı yılda FAVÖK marjı ise 46,8 oldu.

Güçlü operasyonel performans ve yabancı para riskinin azaltılması ile düşen finansal giderler, Türk Telekom'a, 1,6 milyar TL net kar olarak yansıdı. Türk Telekom'un yatırım harcamaları da 2020'nin ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36 artarak 2,1 milyar TL'ye yükseldi.

Ümit Önal: "Hayatı eve sığdırdık"

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Tüm dünyanın kriz yönetimine geçtiği bir dönemi güçlü altyapımız, çevik yönetimimiz, etkin karar alma mekanizmalarımız, 34 bin çalışanımızla yönettiğimiz uzaktan çalışma modelimiz ve yetkin saha ekibimiz sayesinde, başarıyla atlattık. Sabit genişbanttan mobile, TV'den dijital ürünlere kadar zengin ürün portföyümüz ile tüm Türkiye'nin talebini karşılayarak hayatı eve sığdırdık" dedi.

Borçluluk oranı azaldı, yerel para ile ticaret başladı

Önal, "Son altı çeyrektir aralıksız düşmeye devam eden Net Borç/FAVÖK oranımız, güçlü karlılığımızı ve artan nakit akışı sağlama kapasitemizi yansıtarak ikinci çeyrekte 1,31x seviyesine geriledi. Haziran ayı itibarıyla, Çinli firmalar ile gerçekleştirdiğimiz ticari işlemlerde Çin yuanı kullanarak, yerel para ile ticarette ilk adımı attık. Bu adım, gelir tablomuzun kur hareketlerine karşı hassasiyetinin ve üçüncü para birimlerine olan bağımlılığın azaltılması yönünde önem arz ediyor" şeklinde konuştu.

"Hissedarlarımıza değer yaratmayı sürdürüyoruz"

Önal, "Stratejilerimizi uygulamaya devam ederken, 2020 öngörülerimizi koruyoruz. Üç yıl aradan sonra 602 milyon TL temettü dağıtarak, hissedarlarımıza değer katma taahhüdümüzü bir kez daha ortaya koyduk" dedi.

"2019 yılının tamamında kazandığımızdan daha fazla sabit genişbant abonesi kazandık"

Özellikle evde kalma sürelerinin en yoğun olduğu Nisan ve Mayıs aylarında sabit genişbant ve hızlı internet erişimine talebin çok güçlü olduğunu belirten Önal şöyle konuştu: "Sabit genişbantta abone başına aylık ortalama data kullanımı yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 20 arttı. 2020'nin ilk 6 ayında abone başına aylık ortalama sabit data kullanımı ise 178 GB ile geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42 yükseldi. Penetrasyonu artırırken, hızlı erişim, evden çalışma, online eğitim ve evde eğlenceli vakit geçirme gibi ihtiyaçlara da cevap verdik. Bu yılın ikinci çeyreğinde, 2019 yılının tamamında kazandığımızdan daha fazla sabit genişbant abonesi kazandık."

"Kesintisiz iletişimin hızını da artırdık"

Önal, "Ülkenin dört bir yanında 314 bin kilometreye ulaşan güçlü fiber ağımızla bu süreçte, kesintisiz iletişimi sağlamaya odaklandık. Başlangıç hız seviyemizi 8 Mbps'den 12 Mbps'e çıkardık. 'Sadece merkeze değil herkese' hizmet anlayışıyla Türkiye'nin her bölgesine yaptığımız yatırımların karşılığını aldığımız bir dönemden geçiyoruz. Bu durum, yatırım stratejimizin ne kadar isabetli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi" dedi.

Toplam abone sayısı 48,7 milyona ulaştı

Yılın ilk yarısında 878 bin net abone kazanan Türk Telekom, toplam abone sayısını 48,7 milyona taşıdı. Sabit genişbant internet aboneleri, yılın ilk yarısında 857 bin net abone kazanımı ile halka arzdan bu yana en yüksek ilk yarı abone artışını kaydederek toplam 12,2 milyona yükseldi. Sabit genişbant ARPU ikinci çeyrekte, 2011 yılından bu yana en yüksek yıllık büyümeyle yüzde 14,4 arttı. Fiber abone sayısı yılın ilk 6 ayında, yıllık yüzde 26 artış ile 4,8 milyona ulaştı. Mobil abone sayısı 22,8 milyon olurken sabit seste, yeni 333 bin net abone ile 2008 yılındaki halka arzdan bu yana en yüksek altı aylık net abone kazanımı kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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