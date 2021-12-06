Türk Sağlık-Sen'den "ek gösterge düzenlemesinin tüm sağlıkçıları kapsaması" talebi - Haberler
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Türk Sağlık-Sen'den "ek gösterge düzenlemesinin tüm sağlıkçıları kapsaması" talebi

AA / Aykut Karadağ - Haberler | Güncel

Türk Sağlık Sen üyesi sağlık çalışanları, doktorların maddi haklarının iyileştirilmesine yönelik ek gösterge düzenlemesinin diğer sağlıkçıları da kapsaması talebiyle "bir günlük iş bırakma" eylemi yaptı.

Türk Sağlık Sen üyesi sağlık çalışanları, doktorların maddi haklarının iyileştirilmesine yönelik ek gösterge düzenlemesinin diğer sağlıkçıları da kapsaması talebiyle "bir günlük iş bırakma" eylemi yaptı.

Sendika üyesi sağlık çalışanları, Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi önünde toplandı.

Grup adına açıklama yapan Türk Sağlık Sen Ankara Üniversiteler Şube Başkanı Alpaslan Cenk Kocabaş, sağlık kurum ve kuruluşlarının tamamında görev yapan çalışanları kapsayacak makul bir ücret artışını beklediklerini belirtti.

Doktorlara yönelik düzenlemenin diğer sağlıkçılarına da yapılmasını isteyen Kocabaş, "Bizim talebimiz ve tüm sağlık çalışanlarının beklentisi makul, sürdürülebilir ve kalıcı bir ücret politikasının benimsenmesi, sağlık çalışanlarımızın tamamının bundan faydalanmasıdır. Doktorlarımız zammı hak ediyorlar, yapılsın bir itirazımız olmaz, olamaz. Bizim isteğimiz tüm sağlık çalışanlarının ücretlerinin arttırılmasıdır." dedi.

Kocabaş, bu nedenle "bir günlük iş bırakma" eylemi yaptıklarını belirtti.

Açıklamanın ardından Kocabaş ve beraberindekiler, taleplerini yetkililere iletmek için yanlarında getirdikleri güvercinleri uçurdu.

Türk Sağlık-Sen'den ek gösterge düzenlemesinin tüm sağlıkçıları kapsaması talebi

Türk Sağlık-Sen'den ek gösterge düzenlemesinin tüm sağlıkçıları kapsaması talebi

Türk Sağlık-Sen'den ek gösterge düzenlemesinin tüm sağlıkçıları kapsaması talebi

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AA / Aykut Karadağ - Son Dakika Haberleri

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