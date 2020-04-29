Türk Kızılay, Sudan'daki ihtiyaç sahiplerine yardımlarını sürdürüyor
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Türk Kızılay, Sudan'daki ihtiyaç sahiplerine yardımlarını sürdürüyor

Türk Kızılay, Sudan'ın başkenti Hartum'un farklı mahallelerinde yüzlerce aileye hayırseverlerin gıda kolisi bağışlarını ulaştırmayı sürdürüyor.

Türk Kızılay, Sudan'daki ihtiyaç sahiplerine yardımlarını sürdürüyor
29.04.2020 16:56 | Son Güncelleme: 29.04.2020 16:56

Türk Kızılay, Sudan'ın başkenti Hartum'un farklı mahallelerinde yüzlerce aileye hayırseverlerin gıda kolisi bağışlarını ulaştırmayı sürdürüyor.

Ramazan faaliyetlerini "Dertler Paylaştıkça Bitecek Yeter ki İnan Buna" sloganıyla başlatan Türk Kızılay, ramazan boyunca Sudanlılara 5 bin gıda kolisi ulaştırmayı hedefliyor.

Türk Kızılay Sudan Delegasyonu Başkanı Serdar Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkent Hartum'un Lamab, Mina el-Berri ve Bahri bölgelerinde 650, Umdurman kentinin Muhendisin, Umbedde ve Arda Caddesi bölgelerinde de 350 olmak üzere son 4 günde 1000 gıda kolisini ihtiyaç sahiplerine teslim ettiklerini söyledi.

Yılmaz, Sudan'da geçen sene meydana gelen sel felaketinde evleri yıkılanlar için başlatılan 100 kalıcı konut projesinde çalışmaların sürdüğünü, işçiliğin 72 evde yüzde 80, 22 evde ise yüzde 40 tamamlandığını dile getirdi.

Öte yandan Türk Kızılay, Türkiye Diyanet Vakfı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının da aralarında olduğu 10'un üzerinde yardım kuruluşu, bu ramazanda Sudan'da 20 binin üzerinde gıda kolisi dağıtarak binlerce kişinin yüzünü güldürecek.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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