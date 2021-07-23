Türk Kızılay Somali'de 80 bin ihtiyaç sahibi aileye kurban eti dağıttı

Türk Kızılay, Kurban Bayramı vesilesiyle Somali'de 80 bin ihtiyaç sahibi aileye kurban eti dağıttı.

Türk Kızılay, Kurban Bayramı vesilesiyle Somali'de 80 bin ihtiyaç sahibi aileye kurban eti dağıttı.

Türk Kızılay Somali Yetkilisi Orhan Kökçü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Kızılayın başkent Mogadişu dahil 30 bölgedeki 80 bin ihtiyaç sahibi aileye kurban eti ulaştırdığını belirtti.

Kökçü, ayrıca ülkede yerlerinden edilmiş kişilerin kampları, yetimhaneler, hastaneler ve engelli merkezlerinde de et dağıtıldığını kaydetti.

Kurban Bayramı olduğu için yardımların ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmasının önemli olduğunun altını çizen Kökçü, Türk halkının bu mutluluğu Somalili kardeşleriyle paylaşmak istediğini ifade etti.

Kökçü, "Başkent Mogadişu'da 850, Beletweyne'de 650, Kismayo'da 650, Hergeisa'da 650 büyükbaş hayvan, Galkacyo ve Bosaso'da 9 bin 100 küçükbaş hayvan kestik." dedi.

Yardım kuruluşlarının ihtiyaç sahibi ailelere ulaşabildikleri ve yüzlerini gülümsetebildikleri için mutlu olduklarını dile getiren Kökçü, "Somalililerin yaşadıkları zorluklar karşısında 2011 yılında yeniden başlayan bu kardeşlik ve dostluk artarak devam edecek ve bundan sonraki yıllarda da sürecek." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu