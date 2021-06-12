Türk Kızılay'ı, 153 Yaşında
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Türk Kızılay'ı, 153 Yaşında

Türk Kızılay'ı, 153 Yaşında
Habermetre - Haberler | Toplum

Valimiz Ali Hamza Pehlivan, Kızılay'ın 153. kuruluş yıldönümü vesilesiyle İlimiz Merkez Cumhuriyet Meydanında kurulan Kızılay standını ziyaret etti.

Valimiz Ali Hamza Pehlivan, Kızılay'ın 153. kuruluş yıldönümü vesilesiyle İlimiz Merkez Cumhuriyet Meydanında kurulan Kızılay standını ziyaret etti. Kızılay'ın gönüllü kan bağışçısı olan ve daha önce yaptığı kan bağışlarıyla Kızılay tarafından Bronz Madalya ile ödüllendirilen Vali Pehlivan, burada bir konuşma gerçekleştirerek; "Malumunuz bugün Kızılay'ımızın 153. Kuruluş Yıldönümü. Öncelikle Belediye Başkanımız, kurumlarımızın, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcileri, gençlerimiz, çocuklarımız, Şırnaklı hemşehrilerimiz ve burada bulunan bütün arkadaşlarımız adına Kızılay'ımızın kuruluş yıldönümünü kutluyorum. Biliyorsunuz Kızılay'ımız bir yardım kuruluşudur. Gerek ülkemizde gerek dünyanın dört bir tarafında sıkıntı içerisinde olan, afetlere maruz kalmış olan insanların yardımına yetişiyor, onların ıstıraplarını gidermeye çalışıyor. Beslenme ihtiyaçları olsun, diğer ihtiyaçlar olsun onları karşılamak için canla başla mücadele ediyor. Kızılay, İlimizde üç şube bir de temsilcilik olarak faaliyetlerine devam ediyor. İlimizdeki Kızılay şubesi Türkiye'deki en aktif şubelerden birisidir. Nitekim, geçtiğimiz yıl kan bağışı konusunda ilk üçe girmiş durumda. Bir yıl içerisinde topladığı 11 bin kan ünitesiyle performans değerlendirmesinde ilk sıralarda yerini aldı. Bu, vatandaşlarımızın ilgisiyle oluyor. Bu çalışmaları organize eden Kızılay Şube Başkanımıza gerek İl Merkezimizde gerek İlçelerimizdeki faaliyetleri için ve oradaki bütün gönüllüler ile birlikte yaptıkları çalışmalar için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bununla birlikte ilgi gösteren Şırnaklı hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum. Özellikle pandemi döneminde kan ihtiyacı daha da artmıştı. Sağ olsunlar her kampanya döneminde olduğu gibi bu dönemde de vatandaşlarımız gerekli ilgiyi gösterdi. Yine pandemi sürecinde özellikle yurtlarda kalan vatandaşlarımızın beslenme ihtiyacı Kızılay'ımız aracılığı ile sağlandı. Biliyorsunuz onlar gerek AFAD gerek diğer kamu ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte çalışıyorlar. Burada şu ana kadar 125 bin kan beslenme takviyesi yaptılar. Bunlar da yine vatandaşlarımızın bağışlarıyla oluyor. İlimizde ve ülkemizde bağış yapan herkese teşekkür ediyorum. Bizler de bugün olduğu gibi gerek Valiliğimiz gerek Belediyemiz olsun bütün kurumlarımız ile birlikte Kızılay'ımızın bütün faaliyetlerine katkılarımızı sunmaya çalışıyoruz. Bundan sonra da İnşallah bu şekilde devam edecek. Çünkü Kızılay, çok anlamlı ve faydalı hizmetler yapıyor. Ülkemizin bütün dünyada, kültürümüzün inanç değerlerimizin, milli ve manevi değerlerimizin çok önemli bir parçası olan yardımlaşma ve dayanışma anlayışının bayraktarlığını yapıyor.

Bu vesileyle tekrar Kızılay'ın kuruluş yıldönümünü kutluyorum. Başkanımızın şahsında burada bulunan, bulunmayan Kızılay'a gönül veren herkese şükranlarımı sunuyorum. Daha nice uzun yıllar boyunca başarılı hizmetler vermelerini temenni ediyorum. " dedi. Daha sonra Vali Pehlivan ve beraberindeki heyet Kızılay'ın kuruluş yıldönümü vesilesiyle 153 balonu Şırnak semalarına bıraktı. Ziyarette Vali Pehlivan'a Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Ali İhsan Ersoy, Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, MHP İl Başkanı Halil Tatar, Kurum Müdürleri, STK temsilcileri, Kızılay Gönüllüleri ve vatandaşlar eşlik etti.

Kaynak: Habermetre

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