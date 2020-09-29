Türk Kızılay Aydın Şubesi'nden evi yanan ailelere yardım eli
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Türk Kızılay Aydın Şubesi'nden evi yanan ailelere yardım eli

29.09.2020 09:43 | Son Güncelleme: 29.09.2020 09:47
Türk Kızılay Aydın Şubesi'nden evi yanan ailelere yardım eli

Türk Kızılay Aydın Şubesi yangından dolayı evleri kullanılmaz hale gelen üç aileye yardım eli uzattı.

Türk Kızılay Aydın Şubesi yangından dolayı evleri kullanılmaz hale gelen üç aileye yardım eli uzattı.

Yangın nedeniyle Aydın Efeler ilçesinde İmrak ailelerinin, İncirliova'da da Seçen ailesinin evinde maddi hasar oluştu. Zor durumdaki ailelere, Türk Kızılay Aydın Şubesi yardım eli uzattı. Türk Kızılay Aydın Şubesi, çıkan yangın sonucu evlerinde ve eşyalarında büyük oranda hasar bulunan İncirliova ve Efeler'deki ailelere maddi ve ayni yardım yaparak ihtiyaç sahiplerinin zor günlerinde destek oldu.

Türk Kızılay Aydın Şubesi İl Başkanı Mesut Mezkit, "Yaz aylarında maalesef ki yangın oranları artıyor. Aydın merkez ve ilçelerde evi yanan birçok ihtiyaç sahibi vatandaşımız var, hepsine Türk Kızılay'ının yardım elini uzatmaya çalışıyoruz. Çıkan yangında evleri ve eşyaları harap olmuş ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza maddi yardımın yanı sıra eşya, giysi, gıda yardımı yaptık ve bağışçılarımız sayesinde yapmaya devam edeceğiz" dedi.

İhtiyaç sahiplerine yaptıkları yardım sonrasında ihtiyaçlarına göre takiplerini yaptıklarını dile getiren Mezkit, "Türk Kızılay'ı 152 yıldır her zaman dil, din, ırk ayırmadan mazlumun yanındadır ve yanında olmaya devam edecektir" diye konuştu. - AYDIN

Türk Kızılay Aydın Şubesi'nden evi yanan ailelere yardım eli
Türk Kızılay Aydın Şubesi'nden evi yanan ailelere yardım eli
Türk Kızılay Aydın Şubesi'nden evi yanan ailelere yardım eli

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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