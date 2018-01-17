Türk Halıcılar İhracatta Hedef Büyüttü

Türkiye Halı Sektör Kurulu Başkanı ve Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Salahattin Kaplan, Türkiye'nin geçen yıl 2 milyar 165 milyon 689 bin dolarlık halı ihracatı yaptığını hatırlatarak, bu ihracatın yüzde 66,4'ünün Gaziantep'ten gerçekleştirildiğini belirtti. Kaplan, hali ihracatında bu yıl hedefin 2 milyar 500 milyon dolar olarak belirlediklerini kaydetti.

Salahattin Kaplan başkanlığındaki Türkiye Halı Sektörü, fuarın gerçekleştiği Almanya'nın Hannover kentinde kurul toplantısını yaptı. Toplantıda, halı sektörünün temsilcileri, dünya halı sektöründeki gelişmeleri değerlendirerek, Türkiye'nin 2018 halı ihracatıyla ilgili yol haritasının belirledi. Kaplan, yaptığı açıklamada, dünya halı pazarının her geçen gün geliştiğini ve insanların farklı tasarımlara değer verdiğini söyledi. Her alanda olduğu gibi halı sektöründe de yenilenmenin şart olduğunu ifade eden Kaplan, "Bizler bunu yıllar önce fark ettik ve ona göre pozisyon aldık. Üründe yeniliğe, tasarımda farklılaşmaya gittik ve bugün halıda dünyanın parmakla gösterdiği şehir olmayı başardık. Sektör temsilcilerimizin canhıraş çalışmaları takdire şayandır, hepsini tebrik ediyor, kalıcı başarı diliyorum" dedi.

Türkiye'yi Gaziantep sırtladı

Türkiye'nin halı ihracatını Gaziantep'in sırtladığını vurgulayan Kaplan, "Geçen yıl ülkemizden 2 milyar 165 milyon 689 bin dolarlık halı ihracatına imza atıldı. Bunun 1 milyar 438 milyon 294 bin dolarlık kısmı Gaziantep'ten gerçekleştirildi. Türkiye'nin halı ihracatının yüzde 66,4'ünü Gaziantep karşılıyor. Bu nedenledir ki şehrimize halının başkenti, halının merkezi diyoruz. Hollywood denildiğinde nasıl ki akla ABD geliyorsa halı denildiğinde de Gaziantep geliyor. Ürünü üretmek ve sonrasında satmak kolay ama önemli olan o ürünü sürekli satabilmektir" dedi.

İhracatta öne çıkan ürün makine halısı

Mal grupları bazında halı ihracatı dağılımına da değinen Kaplan, ihracatta öne çıkan ürünün makine halısı olduğunu belirtti. Geçen yıl ihraç edilen 1 milyar 839 milyon 908 bin dolarlık makine halısının ihracattaki payının yüzde 85 olduğuna dikkati çeken Kaplan, bu ürünü 261 milyon 135 bin dolarla tufte halılarının takip ettiğini, tufte halısının ihracattaki payının da 12,1 olduğunu dile getirdi. El halılarının 53 milyon 572 bin dolar ve ihracattaki payının 2,5 olduğunu anlatan Kaplan, kilimlerin ise 11 milyon 74 bin dolar ve 0,5 paya sahip olduğunu kaydetti.

Bölgesel ihracatta en fazla talep Ordadoğu ülkelerinden

Bölgesel ihracatta Ortadoğu ülkelerinin öne çıktığını belirten Kaplan, bu bölgeye geçen yıl 750 milyon 764 bin dolarlık halı ihracatı yaptıklarını ve Ortadoğu'nun ihracattaki payının 34,7 olduğunu söyledi. İhracatta ikinci sırayı Amerika ülkelerinin aldığını ve bu bölgeye de 510 milyon 862 bin dolarlık ihracat yaptıklarını, Amerika ülkelerinin ihracat payının da 23,6 olduğunu dile getiren Kaplan, Avrupa Birliğine (AB) 466 milyon 200 bin dolarlık halı ihracatı yapıldığını ve AB'nin ihracattaki payının da 21,5 olduğunu kaydetti. İhracatın kalan kısmını da diğer bölgelerin karşıladığını ifade eden Kaplan, "Geçen yıl ve yıllar ülkemiz ve sektörümüz için zor geçti. İnşallah bu sene hem ülkemiz hem de sektörümüz için atılım yılı olur. Biz halıcılar sektörümüzün daha iyi yerlere gelmesi için mücadele ederken ülkemizin kalkınması için de var gücümüzle çalışıyoruz. 2018 ihracat hedefimizi 2 milyar 500 bin dolar olarak belirledik. Bu hedef için çalışıyor, bu hedef için mücadele ediyoruz. Yılsonunda hedefimizi yakalayacağımıza da inanıyorum. Çünkü biz buna inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Domotex'e Türkiye damgasını vurdu

Hannover Domotex 2018 Uluslararası Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarını da değerlendiren Türkiye Halı Sektör Başkanı Salahattin Kaplan, fuarın Türkiye için verimli geçtiğini ve yeni bağlantılar kurulduğunu söyledi. Her fuarın yeni başlangıçların habercisi olduğunu da belirten Başkan Kaplan, "12-15 Ocak tarihleri arasında Almanya'nın Hannover kentinde gerçekleştirilen Domotex 2018 Uluslararası Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarı Türkiye'den katılan firmalarımız için verimli geçti. 83'ü Gaziantep'ten olmak üzere Türkiye genelinden 160 firmamız katılarak Domotex'te adeta Türkiye rüzgarı estirdi. Fuarlar süresince gerek sektör kurulumuz gerekse GAİB firmalarımızın sorunlarıyla yakından ilgilenerek karşılaşılan sorunların çözümü için büyük çabalar sarf etti. Fuarda bir kez daha gördük ki artık dünyada halı sektöründe moda ve ürün kalitesini Türkiye'den Gaziantepli firmalarımız belirliyor. Ürün tanıtımının yanı sıra ülkemizin de tanıtımında önemli katkılar sağladık. Domotex 2018'e katılan yabancı ülke firmalarının tamamını nisan ayında Gaziantep'te gerçekleştireceğimiz Domotex Turkey'e davet ettik. Fuarımıza büyük katılım olacağına inanıyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP