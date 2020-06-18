Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan'dan telafi eğitimlerine ilişkin açıklama Açıklaması Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, telafi eğitimlerinin çocukların müfredatta ilerlemesi, eksiklerini gidermesi, bir üst sınıfa sağlam şekilde hazırlanması noktasında çok önemli olduğunu belirtti.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, telafi eğitimlerinin çocukların müfredatta ilerlemesi, eksiklerini gidermesi, bir üst sınıfa sağlam şekilde hazırlanması noktasında çok önemli olduğunu belirtti.

Geylan, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tüm dünyayla Türkiye'yi de etkilediğini, 5 bine yakın vatandaşın hayatını kaybettiğini, halen hastanelerde tedavisi süren çok sayıda hasta olduğunu ifade etti.

Bu süreçte sağlık çalışanlarının büyük fedakarlıklarda bulunduğuna, öğretmenlerin uzaktan eğitim sürecinde ciddi özveri gösterdiğine işaret eden Geylan, kendilerinin de bu duruma üst düzeyde uyum sağlamaya gayret ettiklerini kaydetti.

Doğru bir kararla 16 Mart'ta okullardaki eğitime zorunlu olarak ara verildiğini, 23 Mart'tan itibaren de TRT-EBA TV ve Eğitim Bilişim Ağı üzerinden uzaktan eğitimin gerçekleştirildiğini belirten Geylan, bunu bir hafta gibi kısa zamanda hayata geçiren Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yetkilileri ile süreci başarıyla yürüten fedakar öğretmenleri kutladı.

Öte yandan, canlı ders anlatımı konusunda birtakım sıkıntıların yaşandığını ifade eden eylan, her öğrencinin aynı teknik imkanlara sahip olmadığını, bu nedenle öğretmenlerin ders anlatırken çeşitli sorunlarla karşılaştığını, bazen de sınıf mevcudunun yarısıyla ders işlemek zorunda kaldığını belirtti.

- "Bu sürecin olabildiğince rehabilite edilmesi gerekiyor"

MEB'in uzaktan eğitim faaliyetini desteklediklediklerini ancak 3 ay yüz yüze eğitimden uzak kalmanın çocukların öğrenme süreci için ciddi travma olduğunu kaydeden Geylan, bu sürecin olabildiğince rehabilite edilmesi gerektiğini bildirdi.

Öğrencilerin birinci dönem notlarının geçerli sayılması ve not ortalaması kaç olursa olsun sorumlu şekilde üst sınıfa geçmesinin de başka bir sorun oluşturduğunu belirten Geylan, sınıfı geçtiğini düşünen öğrencilerin derslere çok rağbet göstermediğini savundu.

Geylan, telafi eğitiminin 3 hafta olacağına ve yıl boyunca destekleme kurslarının devam edeceğine değinerek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu eğitimler çocuklarımızın müfredatta ilerlemesi, eksiklerini gidermesi, bir üst sınıfa sağlam şekilde hazırlanması noktasında çok önemlidir. Öğretmenlerimizin de gayretiyle telafi eğitimlerinin hızlı ve sağlıklı yürütüleceğinden hiç şüphemiz bulunmamaktadır. Tabii burada en büyük soru işareti, gerek telafi eğitiminde gerekse yeni eğitim öğretim döneminde okullarda hijyenin nasıl sağlanacağı, sınıf mevcutlarının nasıl düşürüleceği, sosyal mesafenin nasıl korunacağıdır. MEB'in hijyen kurallarıyla ilgili önemli bilgilendirmeler yapması, tüm okullarımızda hijyen malzemelerinin eksiksiz sağlanması, okul, sınıf ve tuvalet temizliğinin sık aralıklarla yapılması gerekirken, sınıf mevcutlarının düşürülmesi de mutlaka sağlanmalıdır. Zira sosyal mesafe sağlanamadığı müddetçe virüs vakaları azalmayacaktır."

"LGS ve YKS tedbirleri en üst düzeyde alınmalı"

Hafta sonu yapılacak LGS sınavı ile 27 ve 28 Haziran'da gerçekleştirilecek YKS'ye dikkati çeken Geylan, şunları kaydetti:

"Şu anda salgının yayılımı her ne kadar pandeminin ilk dönemlerine göre nispeten azalmış gibi gözükse de özellikle son bir haftadır sistematik şekilde günlük vaka sayılarında yaşanan artış biz eğitimcileri endişeye sevk etmektedir. Gerek MEB'in gerekse ÖSYM'nin LGS ve YKS'de çocuklarımızın ve eğitim çalışanlarının sağlığını riske etmeyecek bütün tedbirleri en üst düzeyde alması çok önemlidir. Unutulmamalıdır ki sağlığın dışında her şeyin telafisi vardır."

Kaynak: AA