Türk doğal taş sektörü AMORF ile İtalya'ya rakip olmayı hedefliyor

Türk doğal taşlarının prestijli projeleri süslemesi, daha katma değerli ihraç edilmesi ve dünya genelinde kendisini İtalya'nın yanına konumlandırması amacıyla Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB) tarafından düzenlenen AMORF Doğal Taş Proje ve Tasarım Yarışması'nın başvuru süreci 3 Mayıs...

Türk doğal taşlarının prestijli projeleri süslemesi, daha katma değerli ihraç edilmesi ve dünya genelinde kendisini İtalya'nın yanına konumlandırması amacıyla Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB) tarafından düzenlenen AMORF Doğal Taş Proje ve Tasarım Yarışması'nın başvuru süreci 3 Mayıs 2021'de başlıyor.

Bu yıl ikincisi düzenlenecek yarışmaya; mimarlık, mühendislik, güzel sanatlar ve tasarım fakültelerinin ilgili lisans veya yüksek lisans bölümlerinde okuyan öğrenciler ve mezunlar; ayrı kategorilerden katılabiliyorlar.

Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB), dünya rezervlerinin yüzde 35'ine sahip olan ülkemizin doğal taşlarının ihracat potansiyelini ve Türk doğal taşının prestijli projelerdeki kullanımını artırmak amacıyla, Ticaret Bakanlığı'nın desteği ile AMORF Doğal Taş Proje ve Tasarım Yarışması'nı organize etmeye devam ediyor.

Tasarıcımlardan doğal taş ile, tasarım gücü yüksek, ihracata yönelik üretilebilir, katma değerli, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir projeler geliştirmeleri beklentileri olduğunu dile getiren Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya, yarışmacıları VIP projelerde tasarımlarının kullanılması hedefiyle hareket etmeye çağırdı.

İtalya'nın başardığını biz de başarabiliriz

Doğal taş sektöründeki firmalar ile sektöre ilgi duyan profesyonel ve öğrenci düzeyindeki tasarımcı, mimar ve iç mimarları buluşturacak bir platform oluşturduklarının altını çizen EMİB Başkanı Kaya, "Türkiye, dünya doğal taş piyasasına 1990'lı yıllarda güçlü bir üretici olarak girince, İtalya hızlı bir şekilde tasarıma yoğunlaştı. Bizde İtalya gibi tasarıma odaklanmalıyız. Hammaddemizi tekrar yerine koyma şansımız olmadığı için çok daha özenli davranmalıyız. Yarışma süresince ve sonrasında tasarımcılar ile üreticileri bir araya getirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Pandemi işlenmiş ürün ihracatına yönelişi hızlandırdı.

Pandemi sonrasında doğal taş sektörünün işlenmiş ürün ihracatına yönelme gerekliliğinin daha da arttığına vurgu yapan EMİB Başkanı Kaya; "Türk doğal taş sektörü dünyadaki ekonomik ve toplumsal gelişmelere çok hızlı uyum sağlayabilir konumda. 2008 yılında en büyük ihraç pazarımız olan Amerika'da ortaya çıkan Mortgage krizi sonrasında hızlı bir şekilde Çin pazarında konumumuzu güçlendirdik. 2020 yılında pandemi nedeniyle Çin pazarındaki daralmayı işlenmiş ürün ihracatına yoğunlaşarak bir nebze telafi ettik. 2020 yılında doğal taş ihracatımız yüzde 7'lik düşüşle 1 milyar 736 milyon dolara gelirken, işlenmiş doğal taş ihracatımız yüzde 7'lik artışla 1 milyar 58 milyon dolara yükseldi. İşlenmiş ürün ihracatımızı arttıracak potansiyele sahibiz. AMORF Doğal Taş Proje ve Tasarım Yarışması ve benzer projeler bu potansiyelimizi ortaya çıkaracak. 2021 yılında 500'ün üzerinde başvuru almayı hedefliyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.

AMORF ile hem doğal taş sektöründeki başarılı tasarımcıların ödüllendirilmesi, hem de Türkiye'de yapı kültürüne ve eğitimine katkıda bulunan yeni fikir ve projelerin desteklenmesi hedefleniyor.

Farklı disiplinlerden güçlü bir jüri heyeti

AMORF Doğal Taş Proje ve Tasarım Yarışması'nın jüri heyeti: Dr.Can Özcan İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü Başkanı, Prof.Dr.Demet Binan MSGSÜ Mimarlık Bölümü Restorasyon Anabilim Dalı Başkanı; Emre Arolat M.Arch. Hon.Faİa, RIBA; Esra Kazmirci İç Mimar; Prof.Dr.Gülay Hasdoğan ODTÜ Endüstriyel Tasarım Bölüm Başkanı; Gülçin Çalandağ Platform İzmim Yönetim Kurulu Üyesi, Heval Zeliha Yüksel Mimar, Öğretim Görevlisi; Hüseyin Tokman Natur Madencilik Mermer Firma Sahibi, Melike Alpay Özmen Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi - Alpay Mermer Yönetim Kurulu Başkanı; Melike Altınışık MAA - Melike Atınışık Mimarlık Kurusucu Y.Mimar; Remzi Boncuk Ege Maden İhracatçıları Birliği Denetim Kurulu Üyesi - Çizgi Mermer Kurucu Ortağı Reyhan Sezgin Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi - Sezgin Marble Kurucu Ortağı; Seçkin Pirim Heykeltraş; Sertaç Ersayın Dünya Tasarım Örgütü (WDO) YK Üyesi, End.Tasarımcı; Tamer Aksüt İzmir Serbest Mimarlar Derneği Başkan Yardımcısı; Tanju Özelgin Tasarımcı.

Kategoriler ve ödüller

AMORF Doğal Taş Proje ve Tasarım Yarışması'na öğrenci, profesyonel veya serbest kategorilerde başvurmak mümkün. "Mermer artıklarının değerlendirilmesi ve ekonomiye kazandırılmasına ilişkin tasarım projeleri", "Dış Mekan mobilya, aksesuar ve uygulamaları", "İç Mekan mobilya, aksesuar ve uygulamaları" konularında üçer proje ve bu sene yarışmaya eklenen, herhangi bir mezuniyet şartı ve konu sınırlandırması olmayan, "Sınırsız" konuda bir proje ile toplamda 10 proje final için seçilecek ve her bir proje için 15 bin TL tutarında ödül verilecek.

Ayrıca, Ege İhracatçı Birlikleri'nin Ticaret Bakanlığı'na sunacağı projenin onaylanması durumunda, finale kalan öğrenci kategorisindeki yarışmacılara yine Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenecek kişi sayısı doğrultusunda yurt dışında eğitim hakkı verilmesi planlanıyor.

Bunlara ilave olarak, sponsor firmanın ve jüri üyelerinin kararı doğrultusunda finale kalan projeler arasından seçilecek bir tasarımın üretilmesi ve tasarımcının ticari hakları korunarak satışa sunulması da söz konusu olacak. Jürinin seçtiği bir finalist projeye ise bir yıl süresince ürün ve iş geliştirme mentorluğu sağlanacak.

Ege Maden İhracatçıları Birliği'nin düzenlediği AMORF Doğal Taş Proje ve Tasarım Yarışması'na başvurular 5 Temmuz 2021 tarihine kadar yarışmanın kurumsal web sitesi olan www.amorf.org üzerinden online olarak gerçekleştirilebilecek. Ödül töreni ise her yıl Ekim ayının ilk haftası kutlanan Dünya Mimarlık Günü ile eşzamanlı olarak gerçekleştirilecek.

Amorf'un ikinci yılında, yarışmanın süreci ile ardındaki fikir ve motivasyonu paylaşmak üzere bir dizi webinar planlandı. Jüri heyetinden Melike Alpay Özmen moderasyonunda, iç mimar Esra Kazmirci ve heykeltraş Seçkin Pirim ile ilk program 30 Mart 2021 akşamı online olarak gerçekleştirildi. Detay bilgiler Amorf sosyal medya hesapları ve web sitesinden takip edilebilir. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı