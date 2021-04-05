Türk bayrağını yırtarak Atatürk ve Özgecan Aslan'la ilgili hakaret içeren paylaşım yapan kişi tutuklandı
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Türk bayrağını yırtarak Atatürk ve Özgecan Aslan'la ilgili hakaret içeren paylaşım yapan kişi tutuklandı

Anadolu Ajansı / Başak Akbulut Yazar - Haberler | Güncel
Türk bayrağını yırtarak Atatürk ve Özgecan Aslan'la ilgili hakaret içeren paylaşım yapan kişi tutuklandı

Sosyal medya üzerinden Atatürk'e hakaret edilmesi, Türk bayrağının yırtılması ve 2015 yılında Mersin'de öldürülen Özgecan Aslan'la ilgili hakaret içerikli söylemlerde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

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Sosyal medya üzerinden Atatürk'e hakaret edilmesi, Türk bayrağının yırtılması ve 2015 yılında Mersin'de öldürülen Özgecan Aslan'la ilgili hakaret içerikli söylemlerde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Çocuk Suçları Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan 18 yaşından küçük A.Ş, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, "devletin egemenlik alametlerini alenen aşağılama" ve "Atatürk'ün hatırasına hakaret" suçlarından A.Ş'nin tutuklanmasına karar verdi.

Sosyal medya üzerinden Atatürk'e hakaret edilmesi, Türk bayrağının yırtılması ve 2015 yılında Mersin'de öldürülen Özgecan Aslan'la ilgili hakaret içerikli söylemlerde bulunulması üzerine çalışma başlatılmıştı.

İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmalarda söz konusu görüntülerdeki kişinin 18 yaşından küçük A.Ş. olduğunu belirleyen ekipler, bu kişiyi Kağıthane'deki evinde bu sabah gözaltına almıştı.

Emniyete götürülen A.Ş. buradaki işlemlerinin ardından "Atatürk aleyhine işlenen suçlar" başlıklı "5816 Sayılı Kanuna Muhalefet" ile TCK'nin "Devletin egemenlik alametlerini aşağılama", "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "Çocuğun cinsel istismarı" suçlarından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Başak Akbulut Yazar

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