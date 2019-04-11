Türk-Alman Ticaret Günleri Başlıyor

TÜRK Alman Ticaret Günleri, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ev sahipliğinde Almanya Büyükelçiliği, Alman-Türk Sanayi ve Ticaret Odası ve Almanya Yakın ve Orta Doğu Yatırım Destek Birliği (NUMOV) işbirliğinde KOSGEB'in destekleriyle düzenleniyor. Almanya Başkonsolosu Michael Reiffenstuel ve BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay'ın birlikte açacağı etkinlikte Alman ve Türk firmaları sunumlar yapacak, ikili iş görüşmeleri düzenlenecek.

EN BÜYÜK ORTAĞIMIZ ALMANYA

Organizasyonda Siemens, Bosch gibi dünyaca ünlü firmaların yöneticilerinin Bursa iş dünyası temsilcileriyle buluşacağını belirten Burkay, "Bursa'nın en büyük ticaret ortaklarından birisi Almanya'dır. Şu anda Alman sermayeli 141 firmanın faaliyet gösterdiği şehrimizde Almanya ile ticaret yapan firmalarımızın sayısı bin 100'ün üzerinde. Türk-Alman Ticaret Günleri de iki ülke arasında yeni işbirliği köprüleri sağlayacak" dedi.

Almanya ve Türkiye'den 200'den fazla şirket ve ekonomi temsilcisini bir araya getirecek programa katılmak isteyen firmalar, https://turkish-germany-trade-days.b2match.io/ linkinden kayıt yaptırabilir.