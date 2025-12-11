Antalya'da futbol takımlarının kış kampı talebinde artış yaşandı

TÜRKİYE Spor Turizmi Birliği Başkanı Nida Kiraz, Antalya'da futbol takımlarının kış kampı talebinde yüzde 15 artış yaşandığını belirterek, "2025 yılında 1300 olan kamp sayısının önümüzdeki sezon 1500'e çıkmasını bekliyoruz. Hedefimiz 150 milyon avro civarında gelir" dedi.

Türkiye Spor Turizmi Birliği Başkanı Nida Kiraz, kentteki spor tesislerinin futbol takımlarının ara kamp dönemine hazır olduğunu söyledi. Ara kamp dönemi için yurt içi ve yurt dışından futbol takımlarının talebinde artış yaşandığını belirten Kiraz, "Yıla yoğun kamp talepleriyle giriyoruz. Kamp dönemi ocak ayında başlayıp mart ayı sonuna kadar sürecek. 2025 yılında 1300 olan kamp sayısının önümüzdeki sezon 1500'e çıkmasını bekliyoruz" diye konuştu.

'HEDEF 1500 KAMP'

Çok sayıda ülkeden futbol takımlarının kamp çalışması için Antalya'yı tercih ettiğini vurgulayan Nida Kiraz, "İl genelindeki tesislerimizde hazırlıklar sürüyor. Belek bölgesi başta olmak üzere sahalarımız hazır. Özellikle 15 Ocak ile şubat sonuna kadar olan dönemde futbol takımlarının talebinin arttığını görüyoruz. Bu sezon yüzde 15 civarında artış hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

DOĞU AVRUPA VE BDT ÜLKELERİNDEN YOĞUN İLGİ

Kamp talebinde özellikle Doğu Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülke takımlarının öne çıktığına dikkati çeken Kiraz, şunları söyledi:

"Bu yıl özellikle Doğu Avrupa takımlarının ilgisinin arttığını görüyoruz. Bağımsız Devletler Topluluğu'ndan gelen takım sayısının devam ettiğini görüyoruz. Almanya, Hollanda, Avusturya ve İsviçre'den alt lig takımlarını yeniden almaya başladık. Bu bizim için bir artı. İlerleyen dönemlerde daha üst liglerden takımların geleceğini öngörüyoruz. Bunu futbol turizmi adına ümit verici bir hareketlilik olarak görüyoruz."

FUTBOL TURİZMİNDE BEKLENEN GELİR 150 MİLYON AVRO

Futbol takımlarının kampının ülke ekonomisine, turizme katkısını anlatan Nida Kiraz, " Antalya'da gerçekleştirmekte olduğumuz bu kamp çalışmaları sayesinde büyük girdi sağlanmakta. Antalya, geçen yıl futbol turizminde 100 milyon avro civarında bir değer katmıştı. Artan yoğunluk sayesinde bu sezon hedefimiz 150 milyon avro civarında. Spor turizmi hem ülke ekonomisine katkı sağlıyor hem de kışın özellikle turizm bölgesindeki otellerimizin ve tesislerin faaliyet göstermesine olanak sağlıyor. Otellerimizin istihdamının devamlılığı açısından spor turizmini çok önemli buluyoruz" dedi.

'YENİ TESİSLERİ HİZMETE AÇIYORUZ'

İl genelinde tesislerin yeterli olduğunu, yeni tesislerin de yapıldığını belirten Kiraz, "Futbol turizmine daha iyi hizmet vermek adına Kemer, Aksu Kundu, Serik Belek, Manavgat ve Alanya bölgelerinde tesislerin yanı sıra yeni tesisleri de hizmete açarak yoğunluğa cevap vermeye gayret ediyoruz. Ara kamp döneminin ilimize ve ülkemize daha büyük katkılar sunmasını ümit ediyoruz" diye konuştu.

ARA KAMP DÖNEMİ GELECEK TAKIMLAR

Ara kamp döneminde Türkiye'den Beşiktaş, Göztepe'nin yanı sıra Süper Lig ve diğer liglerden onlarca takım, yurt dışından ise Borussia Mönchengladbach, Paderborn, Kızılyıldız, Red Bull Salzburg, Gornik Zabrze, Slovan Bratislava ve Rubin Kazan gibi takımlar Antalya'ya gelecek.

SPOR TURİZMİNE YÖNELİK ETKİNLİKLER

Futbol takımlarının kamp dönemindeki turizm hareketliliğinin yanı sıra gelecek dönemlerde de spor turizminin yaygınlaştırılması için kentte çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda, 31 Mayıs- 3 Haziran 2026'da Yeni Uluslararası Spor Turizmi Platformu yapılacak. Sports ve Events World ile Spor Turizmi Birliği (STB) arasında imzalanan 5 yıllık iş birliği anlaşması kapsamında, uluslararası Sports & Events B2B Fuarı'nın Türkiye'deki ilk versiyonu yapılacak. Organizasyon, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Antalya Valiliği himayesinde, Türkiye Spor Turizmi Birliği koordinasyonunda gerçekleştirilecek. Organizasyonda dünyanın dört bir yanından seçilmiş spor turizmi alıcıları; Türk destinasyonları, otelleri, spor tesisleri ve turizm tedarikçileriyle buluşacak. 300'den fazla uluslararası katılımcı, 80'den fazla spor tur operatörü, alıcı, 80'den fazla Türk tedarikçi ile 1000'in üzerinde birebir görüşmenin hedeflendiği organizasyonda tesis ve otel gezileri, spor aktiviteleri, şehir deneyimiyle katılımcılar Antalya'nın spor turizmi ekosistemini kapsamlı inceleme fırsatı bulacak.