Avusturyalı Emekli Turistler Datça'da Günübirlik Ziyaret Gerçekleştirdi

Avusturyalı Emekli Turistler Datça'da Günübirlik Ziyaret Gerçekleştirdi
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Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle Muğla'nın Marmaris ilçesine gelen binlerce Avusturyalı emekli turist, Datça'yı günübirlik ziyaret etti. Ziyaret, bölgedeki esnafın yüzünü güldürdü ve sezon öncesi hareketlilik sağladı.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle Muğla'nın Marmaris ilçesine gelen Avusturyalı emekli turist kafileleri, Datça ilçesini günübirlik ziyaret etti. İlçe, emekli turistlerin gelmesiyle sezon öncesi hareketlendi.

Avusturya'da emeklilere seyahat düzenleyen Senioren Reisen Seyahat Acentesi, geleneksel ilkbahar buluşması için 2025 yılında Marmaris'i seçti. Bundan tam 31 yıl önce 1994 yılında yine Marmaris'te buluşan Avusturyalı emekliler, uzun süre sonra tatillerini geçirmek için yeniden ilçeye gelmeye başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle Marmaris'e gelen Avusturyalı emekliler, bu kapsamda Datça'ya düzenlenen günübirlik turlarla ilçeyi ziyaret etti. Avusturya'nın farklı eyaletlerinden gelen ve yaşları 70 ile 80 arasında değişen 3 bin kişilik grup, Datça'da tarihi alanları gezdi, çarşıda alışveriş yaptı. Datça çarşısında en çok rağbet gören ürünler arasında coğrafi işaretli Datça bademi ve badem kurabiyesi yer aldı. Esnaf, sezon öncesi gerçekleşen bu ziyaretlerden memnun olduklarını dile getirdi. Yetkililer, gelecek yıl aynı dönemde 3 bin 800 kişilik bir Avusturyalı emekli grubunun daha bölgede ağırlanmasının planlandığını bildirdi.

Avusturyalı emekli turist kafilesinin grup lideri Martina Angerer (63), "Yeni ve eski Datça bizi çok etkiledi. Çok güzel yerler gördük, gezdik. Özellikle eski Datça'nın sokakları muhteşemdi. İnsanlar çok sıcak kanlı, sevecen. Onlar bizim dilimizi bizler de Türkçeyi bilmesek de bir şekilde anlaştık. Datça'dan güzel anılarla ayrılıyorum" dedi.

Datça'ya aynı organizasyonla en son 31 yıl önce geldiğini ve o zaman 41 yaşında olduğunu söyleyen turistlerden Martha Duschnak (72), "Buraya ilk kez 1994'te geldim. O zamanla bugün arasında Marmaris'te çok değişiklik var. Marmaris dünüyle, bugünüyle çok güzel yer. Özellikle Türkiye'deki, Marmaris'teki insanların misafirperverliği beni çok etkiledi. Marmaris'in çevresi de harika. Muhteşem bir izlenimle ben Marmaris'i terk edeceğim" ifadelerini kullandı.

İlçede esnaflık yapan Mehmet Doğan ise "Yaklaşık 40 yıllık esnafım. 90'lı yıllarda gelen Avusturyalı gruplarını Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle tekrar ilçemizde görmekten çok memnunum. Esnafa can suyu oldular. O dönem gelenleri yıllar sonra bir daha gördük. Onlar da bizi tanıdı" dedi.

Esnaftan Haydar Erocak da "Datça'mıza gelen Avusturyalı emekli misafirlerimiz bir program dahilinde günlük buraya geliyor. Esnafımıza da büyük katkısı oldu. Onlar sayesinde de biz sezona erken başladık. Kendilerine çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turizm
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