Turizm merkezleri Antalya ve Muğla'da bayram tatili yoğunluğu devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Turizm merkezleri Antalya ve Muğla'da bayram tatili yoğunluğu devam ediyor

Turizm merkezleri Antalya ve Muğla'da bayram tatili yoğunluğu devam ediyor
Anadolu Ajansı / Gülsem Adam - Haberler | Güncel

Turizm merkezlerinden Antalya ve Muğla'da, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla sahillerde yoğunluk yaşanıyor.

Turizm merkezlerinden Antalya ve Muğla'da, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla sahillerde yoğunluk yaşanıyor.

Hava sıcaklığının 32, deniz suyu sıcaklığının 28 dereceye ulaştığı kentte, nem oranı yüzde 66 olarak ölçüldü.

Plajları dolduran yerli ve yabancı turistler bir yandan şemsiyelerinin altında güneşten korunurken, bir yandan da denizde serinlemeye çalıştı.

Bazı tatilciler ise sahillerde yürümeyi, bisiklete binmeyi veya gölgelik alanlarda dinlenmeyi tercih etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle izole bir tatil geçirmek isteyen bazı turistler ise karavan ve çadırda kalıyor.

Öte yandan kente geliş ve gidiş istikametlerinde de yoğun araç trafiği devam ediyor.

Muğla

Bodrum ilçesindeki, dünyaca ünlü Paşatarlası ve Kumbahçe sahillerinde yerli ve yabancı tatilciler yoğunluk oluşturdu. Bazı tatilciler sıcak havada denizin ve güneşin keyfini çıkardı, bazıları ise Kumbahçe iskelesinde demirli günlük gezi tekneleriyle mavi tura çıkıp, eşsiz koylarda denize girdi.

Fethiye ilçesinden Ölüdeniz Mahallesi'ne giden yolda yaklaşık 5 kilometre araç kuyruğu oluştu. Ölüdeniz Geliştirme Kooperatifi üyeleri, sürücülere ve yolculara su ikram etti.

Belcekız ve Kumburnu plajlarını tercih eden tatilciler, yoğunluğa neden oldu.

Sıcaktan bunalanların denize girdiği ilçede, adrenalin tutkunları ise Babadağ'dan yamaç paraşütüyle uçuş yaparak, eşsiz Ölüdeniz manzarasını izleme fırsatı buldu.

Marmaris ilçesinde İçmeler, Uzunyalı sahilleriyle Marmaris Belediyesi Halk Plajı'na gelen tatilciler de güneşlendi, denizin keyfini çıkardı.

Datça'da da tatilciler sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam

Bayramda Marmara'daki adalar tatilci akınına uğradı! Oteller doldu taştı, personellerin izinleri iptal edildi
Bayramda Marmara'daki adalar tatilci akınına uğradı! Oteller doldu taştı, personellerin izinleri iptal edildi
Bayramda tatile çıkanlar dikkat! Çıkarılan maskeler koronavirüse davetiye çıkarıyor
Bayramda tatile çıkanlar dikkat! Çıkarılan maskeler koronavirüse davetiye çıkarıyor
Sahte hakimden akılalmaz bir skandal daha! Yargılama bile yapmış
Sahte hakimden akılalmaz bir skandal daha! Yargılama bile yapmış
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Demir Devlet Bahçeli Mustafa Destici Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Derya Uluğ Buse Varol Hande Erçel Acun Ilıcalı
Spor Fatih Terim Burak Elmas Gökhan Gönül Mario Balotelli Gedson Fernandes
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Turizm merkezleri Antalya ve Muğla'da bayram tatili yoğunluğu devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.7.2021 13:51:35. #1.16#

title