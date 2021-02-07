TURİSTLER ÜSKÜDAR SAHİLİ'NE AKIN ETTİ; KIZ KULESİ'Nİ İZLEDİ
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TURİSTLER ÜSKÜDAR SAHİLİ'NE AKIN ETTİ; KIZ KULESİ'Nİ İZLEDİ

07.02.2021 17:20 | Son Güncelleme: 07.02.2021 17:24
TURİSTLER ÜSKÜDAR SAHİLİ'NE AKIN ETTİ; KIZ KULESİ'Nİ İZLEDİ

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında hafta sonu yurt genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan turistler Üsküdar Sahili'ne akın etti.

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında hafta sonu yurt genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan turistler Üsküdar Sahili'ne akın etti.  Çok sayıda turist buradaki banklara oturarak Kız Kulesi ve boğazı izledi. Kimi fotoğraf çekti, kimi yürüyüş yaptı. Sosyal mesafeyi zaman zaman ihlal eden bazı turistlerin de maskeyi ağız ve burnu kapatacak şekilde takmadığı, çene altına indirdiği görüldü.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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