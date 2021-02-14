Turistler, Antalya'nın dünyaca ünlü sahilinin ve denizin keyfini sürdü
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Turistler, Antalya'nın dünyaca ünlü sahilinin ve denizin keyfini sürdü

14.02.2021 12:36 | Son Güncelleme: 14.02.2021 12:40
Turistler, Antalya'nın dünyaca ünlü sahilinin ve denizin keyfini sürdü

ANTALYA'da şubat ayına rağmen yazdan kalma günler yaşanıyor.

ANTALYA'da şubat ayına rağmen yazdan kalma günler yaşanıyor. Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nin ve denizin keyfini, kısıtlamadan muaf turistler çıkardı. 

Türkiye'nin birçok noktasında karlı ve soğuk hava etkisini sürdürürken, turizmin başkenti Antalya'da yazdan kalma günler etkisini sürdürüyor. Şubat ayında dahi hava sıcaklığının 17, deniz suyu sıcaklığının 18, nem oranının ise yüzde 60'ları gördüğü kentte, kısıtlamadan muaf turistler dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Kimi denizde yüzdü kimi de  sahilde güneşlenerek sıcak havanın keyfini sürdü. Bazı tatilciler ise sahil bandında spor yapıp bisiklet sürdü. Büyükşehir Belediye ekipleri ise hafta sonunun sakinliğinden faydalanarak, sahil bandındaki bankları dezenfektanlı suyla yıkadı.

Avustralya'dan tatil için Antalya'ya gelen Nargıza Hakımova, havanın çok güzel olduğunu söyledi. Hakımova, "Deniz ve hava gerçekten çok güzel. Yüzmek için ideal bir hava. Her gün buraya yüzmeye geliyorum" dedi. Nargıza Hakımova'ın Kırgizistan'dan gelen babası Aiymkul Hakımova ise deniz ve güneşin keyfini Antalya'da çıkardıklarını söyledi. Ailecek burada bir araya geldiklerini ve sahilin çok güzel olduğunu anlatan Hakımova, "Deniz ve hava harika. Yasak var ama biz muaf olduğumuz için denize girebiliyoruz" diye konuştu.

Turistler, Antalya'nın dünyaca ünlü sahilinin ve denizin keyfini sürdü
Turistler, Antalya'nın dünyaca ünlü sahilinin ve denizin keyfini sürdü
Turistler, Antalya'nın dünyaca ünlü sahilinin ve denizin keyfini sürdü
Turistler, Antalya'nın dünyaca ünlü sahilinin ve denizin keyfini sürdü
Turistler, Antalya'nın dünyaca ünlü sahilinin ve denizin keyfini sürdü
Turistler, Antalya'nın dünyaca ünlü sahilinin ve denizin keyfini sürdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alparslan ÇINAR

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