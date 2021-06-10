Turgutlu İstasyonaltı Mahallesi yeni bekleme durağına kavuştu
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Turgutlu İstasyonaltı Mahallesi yeni bekleme durağına kavuştu

Turgutlu İstasyonaltı Mahallesi yeni bekleme durağına kavuştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, İstasyonaltı Mahallesinde konumlandırılan kapalı bekleme durağı ve Atatepe Tesislerinde gerçekleştirilen yürüyüş yolu ve çevre düzenlemesi çalışmaları ile ilgili incelemelerde bulundu.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, İstasyonaltı Mahallesinde konumlandırılan kapalı bekleme durağı ve Atatepe Tesislerinde gerçekleştirilen yürüyüş yolu ve çevre düzenlemesi çalışmaları ile ilgili incelemelerde bulundu.

Turgutlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından vatandaşların spor yapmak için yoğun olarak kullandığı Atatepe Tesislerinde çalışmalar sürdürülüyor. Bu kapsamda tesis içerisinde 500 metrelik yürüyüş yolu yenilenirken aynı zamanda çevre düzenleme çalışmaları da yürütülüyor.

İstasyonaltı Mahallesinde ise mahalle sakinlerinin talepleri doğrultusunda kapalı bekleme durağının konumlandırılması gerçekleştirildi. Çalışmalar neticesinde İstasyonaltı Mahallesinde yaşayan vatandaşlar yeni ve modern bekleme duraklarına kavuşmuş oldu.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, eşi Sabriye Akın ve Başkan Yardımcısı Evren Erbaş Ser ile birlikte Atatepe Tesisleri ile İstasyonaltı Mahallesini ziyaret ederek ekiplerin çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Çetin Akın, Park ve Bahçeler Müdürü Önder Pala'dan iki noktada devam eden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

Yapılan çalışmalar hakkında değerlendirmede bulunan Başkan Akın, "Vatandaşlarımızın taleplerinden biri olan Atatepe Spor Tesislerimizde yürüyüş yollarını yeniliyor ve çevre düzenlemesini gerçekleştiriyoruz. Bununla birlikte servis bekleyen işçi kardeşlerimiz başta olmak üzere hemşehrilerimizi yazın sıcaktan, kışın soğuktan koruyacak olan kapalı bekleme duraklarımızın ilkini İstasyonaltı Mahallemizde konumlandırdık. Turgutlu'muzun farklı noktalarında bekleme duraklarımızın yapımı ile ilgili çalışmalarımıza devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın huzurla, güvenle, sağlıkla yaşayacakları Turgutlu için yorulmadan çalışıyoruz" dedi. - MANİSA

Turgutlu İstasyonaltı Mahallesi yeni bekleme durağına kavuştu
Turgutlu İstasyonaltı Mahallesi yeni bekleme durağına kavuştu
Turgutlu İstasyonaltı Mahallesi yeni bekleme durağına kavuştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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