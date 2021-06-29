Turgutlu Belediyesinden çocuklara yönelik jimnastik kursu
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Turgutlu Belediyesinden çocuklara yönelik jimnastik kursu

Turgutlu Belediyesinden çocuklara yönelik jimnastik kursu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Turgutlu Belediyesinin çocuklara spor bilincini aşılama ve fiziksel olarak sağlıklı gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla jimnastik kursu açtı.

Turgutlu Belediyesinin çocuklara spor bilincini aşılama ve fiziksel olarak sağlıklı gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla jimnastik kursu açtı.

Turgutlu Belediyesi tüm spor branşlarının temeli kabul edilen jimnastik kursunu çocuklarla buluşturuyor. 4-7 yaş arası kız ve erkek çocuklarına yönelik açılan jimnastik kursuyla çocukların denge ve koordinasyon başta olmak üzere tüm temel becerileri kazanmaları amaçlanıyor. Alanında uzman eğitmenler tarafından verilecek jimnastik kursu ilk etapta çarşamba ve cuma günleri gerçekleşecek. Kursa yoğun talep olması durumunda gün sayısı artırılacak. Yedi Eylül Kapalı Spor Salonu'nda yapılacak jimnastik kursu 10: 30-11: 30 ve 11: 30 -12: 30 saatlerinde iki grup halinde düzenlenecek.

Jimnastik kursuna kayıtlar ise Turgutlu Belediyesi Hizmet Binası 7. Katında yer alan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünden alınmaya başladı. Jimnastik kursu ile ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşların 0236 313 21 22 numaralı telefonu arayabilecekleri belirtildi.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Çocuklarımızın fiziksel ve sosyal becerilerini geliştirmeye yönelik belediyemiz bünyesinde jimnastik kursumuzu açtık. Çocuklarımız jimnastik kursumuz denge, koordinasyon, esneklik yetilerini geliştirebilme imkanına sahip olacaklar. Bununla birlikte bütün spor branşları için temel olan jimnastik sayesinde ileriki dönemlerde çocuklarımızın spora olan yakınlığı da artmış olacak. Çocuklarımızın sporla büyümesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. - MANİSA

Turgutlu Belediyesinden çocuklara yönelik jimnastik kursu
Turgutlu Belediyesinden çocuklara yönelik jimnastik kursu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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