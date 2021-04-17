Turgutlu Belediyesinden arazi yolları mesaisi
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Turgutlu Belediyesinden arazi yolları mesaisi

Turgutlu Belediyesinden arazi yolları mesaisi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Turgutlu Belediyesi kırsal mahallelerdeki arazi yolları üzerinde çalışmalarına devam ediyor.

Turgutlu Belediyesi kırsal mahallelerdeki arazi yolları üzerinde çalışmalarına devam ediyor.

Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri İzzettin, Yayla, Dağyeniköy ve Osmancık mahallelerinin ardından Dalbahçe ve Derbent mahallelerindeki arazi yollarında düzeltme çalışmaları yürütüyor. Fen İşleri Müdürlüğüne ait araçlarla yapılan çalışmalarda çiftçilerin ve üreticilerin arazilerine güvenli ve kesintisiz şekilde ulaşımları sağlanıyor. Turgutlu Belediyesi Asfalt Şantiyesinin kurulmasının ardından asfalt hazırlık çalışmaları da aralıksız devam ederken, Ramazan Bayramının hemen ardından arazi yollarında asfaltlama çalışmalarının yapılması planlanıyor. Arazi yollarındaki çalışmalarla birlikte merkez ve kırsal mahallelerde de çalışmalarını yürüten Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri dört mahallenin parke tamiratlarını gerçekleştirdi. Bu kapsamda Dağören, Yunusdere Mahalleleri ile Mustafa Kemal mahallesinde Gürbüz Sokak ve Yedi Eylül Mahallesi Oğuz Sokakta parke tamiratları, bakım ve onarımlarına ekipler gün boyu devam etti.

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan, "Çiftçilerimizi, üreticilerimizi, mahalle sakinlerimizi memnun edecek çalışmalarımızı aksatmadan hayata geçiriyoruz. Üreticilerimizin en önemli sorunlarından biri olan arazi yollarında da asfaltlama çalışmalarımıza önümüzdeki ay itibariyle başlayacağız. Merkez ve kırsal mahallelerimizde ekiplerimiz tarafından tespit edilen noktalarda parke ve bordür taşı tamiratlarına rutin olarak devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Turgutlu Belediyesinden arazi yolları mesaisi
Turgutlu Belediyesinden arazi yolları mesaisi
Turgutlu Belediyesinden arazi yolları mesaisi
Turgutlu Belediyesinden arazi yolları mesaisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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