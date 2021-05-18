Turgay Büyükkarcı: "Çok yakın bir sürede stadımızın başlayacağının müjdesini vereceğiz"

Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, çok yakında Karşıyaka Stadyumu'nun başlayacağı müjdesini vereceklerini ifade etti.

Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, çok yakında Karşıyaka Stadyumu'nun başlayacağı müjdesini vereceklerini ifade etti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ ise, Karşıyaka Stadyumu ile yakından ilgilendiklerini ve ilgili makamlar ile görüşmelerinin sürdüğünü belirterek, "Önümüzdeki hafta bakanlıkta yapacağımız bir toplantı ile bunu daha ete kemiğe bürünür bir hale getirmek istiyoruz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ve AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Didem Dereboylu Keseli ile birlikte Karşıyaka Spor Kulübünü ziyaret etti. Ziyarette konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Karşıyaka'nın FIBA Şampiyonlar Liginde elde ettiğin başarıyla gururlandıklarını ve bu başarının Türkiye açısından çok önemli başarı olduğunu vurguladı.

Karşıyaka Stadı için görüşmeler devam ediyor

Karşıyaka Stadı hakkında da konuşan Hamza Dağ, İzmir'de Gürsel Aksel, Alsancak ve Karşıyaka Stadyumları için çok çaba sarf ettiklerini ifade ederek, "Özellikle Karşıyaka Stadı, hem yapılan yatırım açısından hem de proje ve süreç açısından bütün bu statlardan önde giden stattı; ama süreç içinde yaşanan bazı olumsuzluklar, yereldeki bazı dirençler ve yerel yönetimlerin burada ortaya koymuş olduğu engelleme çalışmaları, diğer iki stadın bitmesine, Karşıyaka'nın ise devam edememesine neden oldu. Karşıyaka Stadı, yine bugünkü ziyaretimizin sebeplerinden biri oldu. İnşallah, orada farklı bir formül ile devam etmek istiyoruz. Bunun için hem kulüp başkanımız hem ilçe hem de büyükşehir belediye başkanları ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile görüşmelerimiz devam ediyor. Önümüzdeki hafta bakanlıkta yapacağımız bir toplantı ile bunu daha ete kemiğe bürünür bir hale getirmek istiyoruz" dedi.

Büyükkarcı: "Çok yakın bir sürede stadımızın başlayacağının müjdesini vereceğiz"

Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı da, Hamza Dağ'ın kendilerine her zaman destek olduğunu söyleyerek, "İl Başkanımız Kerem Ali Bey bizim eski yöneticimiz, Didem Hanım da üyemiz, bizlere Ankara'daki görüşmelerimizde yardımcı oluyorlar. Sürekli istişare içindeyiz. Stat konusunda Hamza Bey, çok güzel bir organizasyon yaptı. Biraz önce söylediği gibi hem belediye başkanımız hem de spor bakanımızla beraber bizi bir araya getirdi. Çok verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Türkiye'de çok az görülen bir formülasyon ile stadımıza başlamak niyetindeyiz. Bu organizasyon için Hamza Bey'e çok teşekkür ediyoruz. İnşallah artık çok yakın bir sürede stadımızın başlayacağının müjdesini vereceğiz. Ziyaretlerinden çok mutlu olduk ve gurur duyduk" diye konuştu.

Sürekli: "Elimizden geleni yapacağımıza söz veriyoruz"

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ise Hamza Dağ'a stadyum müjdesi için teşekkür ederek sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz de ilçe başkanımız ile destek olacağız. Kulübümüzü tebrik ediyorum. Pınar Karşıyaka'mız her zaman basketbolda göğsümüzü kabarttı. Kulübümüze ve taraftarlarımıza hayırlı olsun diyoruz. Finalist olmak çok büyük bir başarıydı. Avrupa'da Pınar Karşıyaka bir marka oldu. Aynı şeyi futbolda da temenni ediyoruz. Biz de arka planda lojistik destek için buradayız, elimizden geleni yapacağımıza söz veriyoruz. Basketboldan sonra futbolda da özlenen tablonun gerçekleşeceğine olan inancımız tamdır." - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı