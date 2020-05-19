Tunus Adalet Bakanı: "Kovid-19 sürecinde kadın ve çocuklara yönelik şiddet vakaları arttı"
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Tunus Adalet Bakanı: "Kovid-19 sürecinde kadın ve çocuklara yönelik şiddet vakaları arttı"

Tunus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle başlayan evde kalma ve karantina sürecinde kadın ve çocuklara yönelik 4 binden fazla şiddet vakası tespit edildiği belirtildi.

Tunus Adalet Bakanı:
19.05.2020 22:52 | Son Güncelleme: 19.05.2020 22:52

Tunus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle başlayan evde kalma ve karantina sürecinde kadın ve çocuklara yönelik 4 binden fazla şiddet vakası tespit edildiği belirtildi.

Tunus Adalet Bakanı Sureyya el-Ceribi, Meclis'te yaptığı konuşmada, Kovid-19'un ev içindeki olaylara yansımasını değerlendirdi.

"Kovid-19 sürecinde kadın ve çocuklara yönelik şiddet vakaları arttı" diyen Ceribi, söz konusu durumun 22 Mart'tan bu yana uygulanan karantina ve evde kalma sürecinin bir yansıması olduğuna dikkati çekti.

Ceribi, karantina süresince ülke genelinde savcılıklara 4 bin 263 şikayet geldiğini ve yapılan araştırmalar sonucu 5 bin 111 suçlunun tespit edildiğini aktardı.

Adalet Bakanı, Tunus'ta sokağa çıkma yasağına ilişkin de yaklaşık 4 bin ihlal yaşandığını dile getirdi.

Ceribi, ayrıca şu ana kadar hapishanelerde Kovid-19 vakasına rastlanmadığını söyledi.

Tunus'ta son verilere göre, 46 kişi virüs sebebiyle hayatını kaybederken, 1043 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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