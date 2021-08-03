Tüm ülkeyi üzüntü ve endişeye boğan yangınlarla mücadele 5 gündür aralıksız sürüyor

Son yapılan takviyelerle 273 personel, 44 araç ve ekipmanla donanmış personeliyle kurtarma, söndürme ve soğutma çalışmalarına kesintisiz katkı veriyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı ekipler, Antalya'nın Manavgat ilçesi ile Muğla'nın Marmaris ve Bodrum ilçelerinde başlayan ve rüzgârın da etkisiyle yayılan orman yangınlarına karşı sürdürdüğü mücadelesine aralıksız devam ediyor. İBB'nin ekipleri; İBB Acil Durum ve Afet Müdahale Planı'nda görevli birimlerinden kuruldu. Yangın bölgelerinde İBB'ye bağlı 273 personel, 44 araç ve ekipmanla görev yapıyor.

VETERİNERLER İLAÇ VE BESİN GÖTÜRDÜ

Yangın bölgelerinde yurttaşlarla birlikte mağdur olan can dostlarımız için de İBB harekete geçti. Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü'nden 8 personel, 2 araçtan oluşan 2 ekip (Veteriner Hizmetleri 6 Veteriner Hekim; Destek Hizmetleri 2 şoför, 2 araç) dün de 1 ton besin değeri yüksek kedi- köpek maması, 35 kalem tıbbi sarf malzeme ve 25 kalem ilaç ile yangın bölgelerine gitti. Ekipler, Manavgat ve Marmaris'te belediye veteriner hizmetleri ile koordine çalışma yürütüyor.

KOORDİNASYONUN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİLER

Bölgede etkinlik gösteren İBB ekiplerinin yöneticileri, farklı kurumlardan yangına müdahale eden ekiplerin koordineli çalışmalarının önemine dikkat çektiler.Söndürme amaçlı kullanılan su ve su tanklarına ulaşımda daha güçlü bir koordinasyonun kurulmasına vurgu yapan yöneticiler, "Bölgede yangın söndürme çalışmalarına katkı yapan başka kurumlardan arkadaşlarımız ve ekiplerimiz var. Doğal olarak herkes farklı bir telsiz frekansı kullanıyor. Bu da sağlıklı bir iletişimin kurulmasında engel oluşturuyor. İletişimin daha güçlü olabilmesi için bir koordinasyona ihtiyaç olduğunu görüyoruz" değerlendirmesini yaptılar.

İSKİ YANGIN YERİNDE

Perşembe akşam saatlerinde yola çıkan İSKİ'ye ait; 8 personel 4 araçtan oluşan ekip Cuma günü Manavgat'a ulaştı. Antalya Su ve Atıksu İdaresi ile koordineli olarak çalışan İSKİ,beraberinde götürdüğü jeneratörleri bölgedeki 2 farklı temiz su terfi merkezine takviye etti.Bugün ayrıca, Muğla ve Antalya'daki ekiplerin ihtiyaçları doğrultusunda 101 personel, 1 araç ile bölgeye lojistik malzeme (itfaiye hortumu, telsiz vb.) gönderildi.

BÖLGELERE DAĞILDILAR

İBB ekipleri, üç farklı kola ayrıldı. Antalya, Muğla-Marmaris, Muğla-Bodrum ekiplerine dair bilgiler şu şekilde:

Antalya Manavgat Ekibi

Perşembe günü yola çıkan ekip, 115 personel, 20 araçtan oluşuyor. Cuma günü sabaha karşı bölgeye ulaşan ekip, Antalya İtfaiyesi ile koordine olarak Gazipaşa ilçesine geçti. Ekipler bu bölgede, özellikle Sugözü yolu ve Armutalan mevkilerinde farklı noktalardaki orman yangınlarını söndürme çalışmalarına katıldı.Ayrıca alınan ihbarlar doğrultusunda bölgedeki ikametgah yangınlarına da müdahale etti. Cumartesi günü sabah saatlerine doğru bölgedeki yangınların tamamının söndürülmesi ile bölgedeki çalışmalarını tamamlayan ekipler Gazipaşa ilçesinden ayrıldı. Ekiplerin daha sonraki yangın söndürme güzergahı; Alanya'nın Konaklı ve Güzelbağ mevkileri oldu. Sabah saatlerinde de Kartal Belediyesi'nden gelen Sivil Savunma Arama Kurtarma birimi de (10 personel, 2 araç, 1 ambulans) ekibe dahil oldu. Ekiplerin, Konaklı, Güzelbağ ve Yeniköy mevkilerinde müdahale çalışmaları devam ediyor.

Muğla Marmaris Ekibi

Antalya ekibi ile aynı gün yola çıkan Muğla Marmaris ekibi, 105 personel ve 15 araçtan oluşuyor. Cuma günü öğle saatlerinde bölgeye ulaşan ekip, Muğla İtfaiyesi ile koordine olarak İçmeler ve Hisarönü bölgelerine geçerek yangınlara müdahale etti. Ekipler gece boyunca Armutalan, Orhaniye, Bayır, Mezargediklisi, Asparan mevkii, Bozburun, Hisarönü, İçmeler bölgelerinde müdahale çalışmalarını sürdürdü. Cumartesi günü Hisarönü, Armutalan, Bayır, Cami yanı mevkii, Turunç ve Dereköyü mevkilerinde yangın söndürme çalışmalarını sürdüren ekipler, Pazar günü de Hisarönü Dereağzı ve Karadere mevkilerindeki yangına müdahale etti. Ekiplerin söndürme ve soğutma çalışmaları bugün de devam ediyor.

Muğla Bodrum Ekibi

Pazar günü yola çıkan Muğla Bodrum ekibi de 53 personel ve 9 araçtan oluşuyor. Pazartesi bölgeye ulaşan ekipler; Milas'ın Çökertme ve Yeniköy mevkiindeki yangınlara müdahale etti. Ekipler bugün de Yeniköy mevkiinde çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Bültenler