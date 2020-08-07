TÜİK-Küçük ve büyükbaş hayvan sayısı 73.7 milyona çıktı Türkiye genelinde, küçükbaş ve büyükbaş hayvan sayısı Haziran sonu itibarıyla 73 milyon 678 bin baş düzeyine yükseldi.

Türkiye genelinde, küçükbaş ve büyükbaş hayvan sayısı Haziran sonu itibarıyla 73 milyon 678 bin baş düzeyine yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun "Hayvansal Üretim İstatistikleri" verilerine göre, büyükbaş hayvan sayısı yılın ilk yarısında yüzde 4.2 artarak 18 milyon 615 bin başa, aynı dönemde küçükbaş hayvan sayısı da yüzde 13.6 artarak 55 milyon 63 bin başa yükseldi.

Haziran ayı sonu itibariyle büyükbaş hayvanlar arasında yer alan sığır sayısı geçen yılın Aralık ayına göre yüzde 4.2 artarak 18 milyon 426 bin başa, manda sayısı da yüzde 2.5 artarak 189 bin başa yükseldi.Haziran ayı sonu itibariyle küçükbaş hayvanlar arasında yer alan koyun sayısı geçen yılın Aralık ayına göre yüzde 14.6 artarak 42 milyon 713 bin başa, keçi sayısı da yüzde 10.2 artarak 12 milyon 351 bin başa çıktı.TÜİK'ten verilen bilgiye göre, büyükbaş, küçükbaş ve diğer hayvan sayıları ile ilgili bilgiler doğrudan Tarım ve Orman Bakanlığı (TOB) vasıtasıyla ilçe detayında İstatistik Veri Ağı (İVA) sistemi aracılığıyla derlendi. (Grafik)

Kaynak: DHA