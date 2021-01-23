TÜGVA İzmir Lise Koordinatörlüğü'nden "Çanakkale Zaferi Resim Yarışması"

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İzmir Lise Koordinatörlüğü tarafından Çanakkale Zaferi Resim Yarışması düzenlendiği belirtildi.

TÜGVA İzmir Lise Koordinatörü Mehmet Ata Keskin, Çanakkale Muharebeleri ve zaferinin, sosyal ve kültürel önemini kavratmak, geçmiş ile günümüz değerleri arasında bağ kurmalarını sağlamak, Çanakkale şehitlerimizin fedakarlıkları konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla bir çalışma başlattıklarını ifade etti.

Gençler için hazırlanan çevrimiçi eğitimler ve söyleşilerin yanında Çanakkale Zaferi Resim Yarışması'nın da düzenlendiği aktaran Keskin, yarışmaya son başvuru tarihinin 14 Mart olduğunu, müracaatların internet sayfalarından yapılabileceğini, dereceye giren ilk üç lise öğrencisine tablet hediye edileceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz