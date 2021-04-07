TÜ'de "Medya-İnsan İlişkisine Diyalektik Bir Bakış" semineri
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TÜ'de "Medya-İnsan İlişkisine Diyalektik Bir Bakış" semineri

Anadolu Ajansı / Cihan Demirci - Haberler | Güncel
TÜ'de 'Medya-İnsan İlişkisine Diyalektik Bir Bakış' semineri

Trakya Üniversitesi'nde (TÜ), "Medya-İnsan İlişkisine Diyalektik Bir Bakış" adlı çevrim içi semineri düzenlendi.

Trakya Üniversitesi'nde (TÜ), "Medya-İnsan İlişkisine Diyalektik Bir Bakış" adlı çevrim içi semineri düzenlendi.

TÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, TÜ Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Mertkan Gezgin, Hatice Erkurt Anaokulu tarafından düzenlenen seminerde veliler ile buluştu.

Hatice Erkurt Anaokulu Müdür Yardımcısı Nilüfer Yılmaz'ın yürütücülüğünü üstlendiği bir e-Twinning projesi olan "Children's Media Country" projesi kapsamında ebeveynlerle çevrim içi etkinlikte bir araya gelen Gezgin, dijital okuryazarlık ve medya okuryazarlığı hakkında bilgiler paylaştı.

Velilerin ve proje ortaklarının katılımı ile gerçekleşen seminerde medyanın tanımı, özellikleri, gücü ve toplum üzerindeki etkisi hakkında bilgiler aktaran Gezgin, medya okuryazarlığı konusunda ailelere ipuçları vererek bu alanda alacakları eğitimin önemine değindi.

Eğitimde "Neden medya okuryazarı olmalıyız, medya okuryazarlığı neden önemlidir?" gibi sorular üzerinde duran Gezgin, seminere katılanlardan gelen soruları da yanıtladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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