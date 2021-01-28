TTSO Başkanı Hacısalihoğlu ve TTB Başkanı Ergan, sektörün sorunlarını paylaştı

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTB) Başkanı Suat Hacısalihoğlu ile Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan, sektörün sorunlarını paylaştı.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTB) Başkanı Suat Hacısalihoğlu ile Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan, sektörün sorunlarını paylaştı.

TTSO'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu video konferans yöntemiyle Trabzon iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi, sektörlerle ilgili talep ve çözüm önerilerini dinledi.

Hacısalihoğlu, Hisarcıklıoğlu'na iş dünyasının sorunlarının çözümüne verdiği katkı dolayısıyla teşekkür etti.

TTSO olarak üyelerine daha iyi hizmet verebilmek, özellikle kriz dönemlerinde yeni iş fırsatları yaratmak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Hacısalihoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Ticaret sicil işlemlerinde zaman kaybını önlemek için odamız bünyesinde faaliyet gösteren ABİGEM ile sicil randevu sistemini geliştirdik. Randevu sistemiyle hem zaman kaybını önledik hem de üyelerimizin memnuniyetini üst seviyeye çıkardık. Sicil Dijital Arşiv Sistemini de oluşturduk. Ayrıca bölgenin coğrafi işaretli ürünlerinin satışı için bir portal kuruyoruz. E-ticaret portalı üzerinden üyelerimize yönelik B2B ve B2C etkinlikleri düzenleniyor. Dış ticaret istihbarat elemanı eğitimi verdik ve 50 kişi yetiştirerek üyelerimizin dış ticaret potansiyellerini geliştirmeyi hedefledik. Dış ticaret merkezi açtık ve Londra'da dış ticaret temsilciliğimizi faaliyete soktuk."

Hacısalihoğlu, TTSO bünyesinde oluşturulan Dijital Kütüphanenin güzel bir örnek olduğunu vurgulayarak, yaygınlaştırılmasının faydalı olacağını aktardı.

TTB Başkanı Ergan ise başta fındık ve çay olmak üzere tarımsal sanayi ürünlerindeki mevcut durum ve çözüm bekleyen sorunları dile getirdi.

Ergan, fındıkta büyük tehlike yaratan kahverengi kokarca ile mücadelenin yanı sıra verim ve kalite ile birlikte ihracatı arttırma konusunda çözüm önerilerini paylaştı.

Toplantıda, TTSO Meclis Başkanı Şadan Eren, TTB Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk, Of TSO Meclis Başkanı Zühal Akyüzlü ve Of TSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Saral'ın yanı sıra sektör temsilcileri de sorun ve önerilerini anlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı