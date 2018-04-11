Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı İlhami Koç, "Geçen yıl öz kaynak finansmanı yoluyla 7 milyar lira, borçlanma araçları yoluyla 130 milyar lira olmak üzere, girişimcilere 140 milyar liraya yakın kaynağın aktarılmasına aracılık ettik. Bu, önceki yıla göre yarı yarıya bir artış anlamına geliyor." dedi.

Koç, 3. TSPB Sermaye Piyasaları Ödül Töreni'nin açılış konuşmasında, ödül törenine gösterilen ilginin her geçen yıl artmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.



Türk sermaye piyasalarının zor ama mutlu bir yılı geride bıraktığını belirten Koç, "Zor bir yıldı; çünkü gerek küresel gerekse bölgesel olarak istikrarsızlığın hakim olduğu bir yıldı. Böyle bir yılda, sektörümüz oldukça başarılı bir yılı geride bıraktı. Geçen yıl öz kaynak finansmanı yoluyla 7 milyar lira, borçlanma araçları yoluyla 130 milyar lira olmak üzere, girişimcilere 140 milyar liraya yakın kaynağın aktarılmasına aracılık ettik. Bu, önceki yıla göre yarı yarıya bir artış anlamına geliyor." diye konuştu.

Koç, bireysel emeklilik sisteminde otomatik katılımla toplam varlıkların önceki yıla göre yüzde 30 artarak 160 milyar liraya ulaştığını anlatarak, "Bu performans üyelerimizin mali tablolarına da yansıdı. Henüz kesinleşmemiş sonuçlara göre aracı kurumların toplam karı 2017 yılında yüzde 65 artarak 800 milyon lira, portföy yönetimi şirketlerinin toplam karı yüzde 50 artarak 165 milyon lira oldu. Şimdi bu başarılarımızı ödüllendirmenin zamanı geldi. Bugün 44 adet kategoride toplam 36 kuruma ya da kişiye ödül vereceğiz." ifadelerini kullandı.

"Düşmanlarımızı kıskandıracak oranlarda büyüyoruz"

Türkiye Varlık Fonu Başkan Vekili ve Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ ise son yıllarda Türk sermaye piyasalarının gelişimini sürdürdüğünü söyledi.

Türkiye'de sermaye piyasalarının uzun yıllar ihmal edildiğini aktaran Karadağ, son dönemde finansal okuryazarlığın artmasıyla sermaye piyasalarına olan ilginin de arttığını kaydetti.



Borsa İstanbul 100 (BIST 100) endeksinin geçen yılı yüzde 47'nin üzerinde karla kapattığını anımsatan Karadağ, "Ekonomimiz dinamizmini koruyor. Güçlü büyüme trendi 2018'de de devam edecek. Düşmanlarımızı kıskandıracak oranlarda büyüyoruz." dedi.

AA Başmuhabiri Gürdamar'a ödül

Açılış konuşmalarının ardından ödüller sahiplerine verildi.

Sermaye Piyasasına Hizmet Onur Ödülleri, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Kurucu Başkanı Muharrem Karslı'ya ve Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği Kurucu Başkanı Yusuf Ziya Toprak'a verildi.



Diğer Sermaye Piyasasına Hizmet Onur Ödülü ise Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurucu Başkanı merhum Prof. Dr. İsmail Türk adına takdim edildi.



Anadolu Ajansı (AA) Finans Haberleri Editörlüğü Başmuhabiri Bekir Gürdamar Sermaye Piyasası Haberi 2017 ödülüne layık görüldü.

Aracılık kategorisi

Aracılık kategorisinde Borsa İstanbul Pay Piyasası İşlem Hacmi Lideri-2017 ödülü Garanti Yatırım Menkul Kıymetler AŞ'ye, Borsa İstanbul Pay Piyasası Pazar Payı Artış Lideri-2017 ödülü Merrill Lynch Yatırım Bank AŞ'ye, Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası İşlem Hacmi Lideri-2017 ödülü Akbank TAŞ'ye, Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Pazar Payı Artış Lideri-2017 ödülü Türkiye Garanti Bankası AŞ'ye, Borsa İstanbul Repo-Ters Repo Piyasası İşlem Hacmi Lideri-2017 ödülü Türkiye İş Bankası AŞ'ye, Borsa İstanbul Repo-Ters Repo Piyasası Pazar Payı Artış Lideri-2017 ödülü Türkiye İş Bankası AŞ'ye, Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası İşlem Hacmi Lideri-2017 ödülü İş Yatırım Menkul Değerler AŞ'ye, Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Pazar Payı Artış Lideri-2017 ödülü İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş'ye, Kaldıraçlı İşlemler İşlem Hacmi Lideri-2017 ödülü GCM Menkul Kıymetler AŞ'ye, Kaldıraçlı İşlemler Pazar Payı Artış Lideri-2017 ödülü Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ'ye verildi.

Kurumsal Finansman kategorisinde ise Pay İhraç ve Satış Lideri-2017 ödülü İş Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin, Özel Sektör Borçlanma Aracı İhraç ve Satış Lideri-2017 ödülü İş Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin, Kira Sertifikası İhraç ve Satış Lideri-2017 ödülü Vakıf Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin, Satın Alma ve Birleşme İşlemler Lideri-2017 ödülü Ünlü Menkul Değerler AŞ'nin, Finansman Sağlanmasına Aracılık İşlemleri Lideri-2017 ödülü de ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin oldu.



Saklama Kategorisi ödüllerinde ise Yerli Yatırımcı Saklama Bakiyesi Lideri-2017 ödülü Türkiye Halk Bankası AŞ'ye, Yabancı Yatırımcı Saklama Bakiyesi Lideri-2017 ödülü Citibank'a, Saklama Faaliyeti Pazar Payı Artış Lideri-2017 ödülü Ziraat Yatırım Menkul Değerler AŞ'ye verildi.

Portföy Yönetimi kategorisi

Portföy Yönetimi kategorisinde Yatırım Fonları Portföy Büyüklüğü Lideri-2017 ödülü İş Portföy Yönetimi AŞ'ye, Yatırım Fonları Pazar Payı Artış Lideri-2017 ödülü Albaraka Portföy Yönetimi AŞ'ye, Emeklilik Yatırım Fonları Portföy Büyüklüğü Lideri-2017 ödülü Ak Portföy Yönetimi AŞ'ye, Emeklilik Yatırım Fonları Pazar Payı Artış Lideri-2017 ödülü Ziraat Portföy Yönetimi AŞ'ye, Bireysel Portföy Yönetimi Büyüklüğü Lideri-2017 ödülü Ziraat Portföy Yönetimi AŞ'ye, Bireysel Portföy Yönetimi Pazar Payı Artış Lideri-2017 ödlü İstanbul Portföy Yönetimi AŞ'ye, Yatırım Fonları Getiri Lideri-2017 ödülü İş Portföy Yönetimi AŞ BİST Teknoloji Ağırlıklı Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi Fonu'na, Emeklik Yatırım Fonları Getiri Lideri-2017 ödülü Yapı Kredi Portföy Yönetimi AŞ Allianz Yaşam ve Emeklilik Karma Emeklilik Yatırım Fonu'na verildi.

Yatırım Ortaklığı Piyasa Değeri Lideri-2017 ödülü Emlak Konut GYO'ya verildi

TSPB Sermaye Piyasaları Ödül Töreni, Yatırım Ortaklığı kategorisindeki ödüllerin dağıtılmasıyla devam etti.

Bu kategoride Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Piyasa Değeri Lideri-2017 ödülü Emlak Konut GYO AŞ'ye, Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Gayrimenkul Yatırımı Artış Lideri-2017 ödülü Akiş GYO AŞ'ye, Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Piyasa Değeri Lideri ödülü Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ'ye verilirken; Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Girişim Sermayesi Yatırımı Artış Lideri ödülü de Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ'nin oldu.

Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Piyasa Değeri Lideri-2017 ödülü İş Yatırım Ortaklığı AŞ'ye, Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Net Aktif Değeri Artış Lideri-2017 ödülü Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı AŞ'ye verildi.

Özel Ödüller

Özel Ödüller kapsamında da En Yaratıcı Sermaye Piyasası Projesi 2017 ödülüne N Kolay Bono ile Aktif Yatırım Bankası AŞ layık görülürken, En Yaratıcı Sermaye Piyasası Projesi 2017 ödülüne, Emtia Bazlı Sukuk İhracına Aracılık ile Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ değer bulundu.

En Yaratıcı Sermaye Piyasası Projesi 2017 ödülü Gaziantep Entegre Sağlık Kampüsü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile Actus Portföy Yönetimi AŞ'ye, En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi 2017 ödülleri Şeker Çocuk Dergisi ile Şekerbank TAŞ'ye, Parıltı Çocuklarının Işığı Olalım ile Global Menkul Değerler AŞ'ye, Tema Gönüllüleri Değişken Özel Fon ile İş Portföy Yönetimi AŞ'ye verildi.



Sermaye Piyasası Yazarı 2017 ödülü Uğur Gürses'e, Sermaye Piyasası TV Programı 2017 ödülü NTV programı Gerisayım'a verildi.

Törende müzik dinletisi

Davetlilere zaman zaman müzik dinletisi sunulan ödül töreni, hatıra fotoğrafı çekimleriyle sona erdi.

Ayrıca, ödül törenine katılmasını beklenen Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in, Başbakan Binali Yıldırım ile Ankara'ya dönmesi gerektiği için törene katılamadığı öğrenildi.