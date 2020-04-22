TŞOF Başkanı Apaydın'dan benzin ve motorin açıklaması
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Fevzi Apaydın, Türkiye, Güncel

TŞOF Başkanı Apaydın'dan benzin ve motorin açıklaması

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, "Taksici, dolmuşçu, halk otobüsçü, servis aracı ve kamyoncu gibi yük ve yolcu taşıyan esnafımıza ticari akaryakıt ile desteklenmeli.

22.04.2020 10:17 | Son Güncelleme: 22.04.2020 10:17
TŞOF Başkanı Apaydın'dan benzin ve motorin açıklaması

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, "Taksici, dolmuşçu, halk otobüsçü, servis aracı ve kamyoncu gibi yük ve yolcu taşıyan esnafımıza ticari akaryakıt ile desteklenmeli. Yerel yönetimler de esnafımıza el uzatırsa el birliği ile virüsün olumsuz etkilerinden kurtulabiliriz" dedi.

Dünya korona virüs ile mücadele ederken, bu süreçte şoför esnafının en çok etkilenen kesimlerden biri olduğunu hatırlatan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, "Covid-19'un en çok olumsuz etkilediği kesimlerden birisi de şoför esnafımız oldu. Evde kal çağrıları sonucunda yolcu sayısında çok büyük oranda azalma yaşayan taksici, dolmuşçu, halk otobüsçü esnafımız zor dönemden geçiyor. Tabii ki tek temennimiz ülkemizin bu salgından bir an önce kurtularak hayatının normale dönmesi, fakat kontak açabilen esnafımız da bu dönemde unutulmamalı. Örneğin, tek çift plaka uygulaması, hafta sonları sokağa çıkma yasağı gibi uygulamalar nedeniyle bir taksici ayda 1 hafta yolcu bulabilirse ancak çalışabiliyor. Dünyada motorinin fiyatları adeta yerde süründüğü bir ortamda motorinde kayda değer bir indirim yapılmalı veya ticari akaryakıt desteği sağlanması şoför camiasını çok mutlu eden bir gelişme olacaktır" ifadelerini kullandı.

Her şeyi devletten talep etmenin yanı sıra yerel yönetimlerin de esnafın yanında olması gerektiğinin altını çizen Apaydın, "Bu yıl indirim ve zamlar sonucunda benzin fiyatı 1,7 lira azalırken, motorin fiyatı 1,4 lira azaldı. Hijyen nedeniyle de maliyetlerin artması ve işlerin ise azalması çıkmazına giren şoför esnafımız için hatırı sayılır bir motorin indirimi gerekli. Öte yandan, torba yasa ile yerel yönetimlerin inisiyatif kullanarak esnafımızı destekleyici uygulamalarda bulunmasının önü açıldı. Yani her şeyi devletten beklemenin yanı sıra yerel yönetimlerin de esnafımıza el uzatması, el birliği yapması çok olumlu olacaktır" ifadelerini kullandı.

Şoför esnafının çalışmadığı takdirde daha karda olacağını söyleyen Apaydın, "Esnafımız çalıştığı zaman yakıtın yarısı kadar bile gelir elde edemiyor. Şoför esnafının zararları büyük. Hükümetten en kısa zamanda şoför esnafı için bir müjde bekliyoruz. Belediyeden ruhsatlı araçlar kamu görevi yaptıkları için çalışmak zorundalar fakat çalıştıkça da batıyorlar. Şehirler arası otobüslerde çok farklı fiyatlar alınıyor ama bizim tarife dışında ücret almamız mümkün değil. Çok zarar ediyoruz. Büyükşehir Belediye Meclisleri karar alarak Nisan-Mayıs-Haziran ayı harçları ertelendi. Fakat sonrasında ödeme zorluğu ortaya çıkacağı kesin. Nisan-Mayıs-Haziran ayı harçlarının iptali için çaba gösteriyoruz. Zaten esnaf zarar ediyor. Zorunlu bir şekilde çalışıyorlar. Çalışmasalar daha iyi olacak. Bu araçların sigortası, kaskosu, belediyeye olan borçları var. Bu bakımdan da problem yaşıyoruz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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