Trump, tartışmalara neden olan hidroksiklorokin ilacını kullanmayı bırakacağını açıkladı
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Trump, tartışmalara neden olan hidroksiklorokin ilacını kullanmayı bırakacağını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı önlem olarak kullanmaya başladığı hidroksiklorokin sıtma ilacını kullanmayı 1-2 gün içerisinde bırakacağını açıkladı.

Trump, tartışmalara neden olan hidroksiklorokin ilacını kullanmayı bırakacağını açıkladı
21.05.2020 11:07 | Son Güncelleme: 21.05.2020 11:11

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı önlem olarak kullanmaya başladığı hidroksiklorokin sıtma ilacını kullanmayı 1-2 gün içerisinde bırakacağını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkede tartışmalara neden olan hidroksiklorokin sıtma ilacını kullanmayı 1-2 gün içerisinde bırakacağını duyurdu. Trump'ın hidroksiklorokini yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı önlem amaçlı olarak kullandığını açıklaması tartışmaları da beraberinde getirdi.

Doktorlar uyardı

Ülkede çeşitli doktor dernekleri tarafından yapılan açıklamalarda Başkan Trump'ın kullandığı hidroksiklorokin sıtma ilacının kalp ve vücutta başka sorunlara neden olabileceği yönünde uyarılarda bulunuldu.

Öte yandan, geçtiğimiz gün ABD Başkanı Trump, "Ben de hidroksiklorokin alıyorum. Evet şu anda alıyorum, birkaç hafta önce almaya başladım ve o zamandan beri alıyorum. Çünkü bu iyi bir şey ve hakkında iyi şeyler duydum. Her gün bir hap alıyorum" diyerek hidroksiklorokin ilacı kullanmaya başladığını duyurmuştu.

Beyaz Saray Doktoru Sean P. Conley de ABD Başkanı Donald Trump'ın yardımcılarından birinde korona virüs tespit edilmesinin ardından önlem amaçlı hidroksiklorokin adlı sıtma ilacını kullanmaya başladığını doğrulamıştı. Doktor Conley, "Trump ile hidroksiklorokin ilacının yararları ve zararlarına yönelik yaptığımız çeşitli görüşmelerin ardından bu ilacı kullanmanın muhtemel yararlarının daha fazla olacağını gördük" diye konuşmuştu. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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