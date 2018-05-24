Trump, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un ile Görüşmesini İptal Etti

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşmesini iptal etti.

Kim'e hitaben bir mektup yazan Trump, 12 Haziran'da Singapur'da yapılması planlanan görüşmeyi Kuzey Kore'nin son açıklamasında yer alan "öfkeli ve düşmanca ifadeler" nedeniyle iptal ettiğini belirtti.

Bugün Kuzey Kore tarafından üst düzey bir diplomat, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'i, "Kuzey Kore'nin sonu Libya gibi olabilir" sözleri nedeniyle "aptal" olarak nitelemişti.

Beyaz Saray'ın yayınladığı mektupta şu ifadeler yer aldı:

"Orada sizinle birlikte olmayı sabırsızlıkla bekliyordum. Son açıklamanızdaki öfke ve düşmanlık dolu ifadeler nedeniyle maalesef uzun zamandır planladığımız bu görüşmeyi yapmanın doğru olmayacağını düşünüyorum."

Görüşmenin Kuzey Kore'nin talebiyle gündeme geldiğini belirten Trump, "Nükleer kapasitenizden bahsediyorsunuz ama bizimki o kadar büyük ve güçlü ki hiçbir zaman kullanmaya ihtiyaç olmaması için Tanrı'ya dua ediyorum" dedi.

Bir gün görüşme ihtimallerinin hala sürdüğünü açıklayan Trump, bu süreçte Kuzey Kore'de tutuklu bulunan ABD vatandaşlarının bırakılması nedeniyle teşekkürlerini iletti.

Mektup şöyle sonlandı:

"Eğer bu görüşmeye dair fikirleriniz değişirse lütfen beni arayın veya bana yazın.

"Dünya ve özellikle Kuzey Kore, kalıcı barış ve refah için büyük bir fırsatı kaçırdı. Bu durum tarihteki üzücü anlardan biri oldu."

Kuzey Kore bugün sabah saatlerinde görüşmeler öncesinde nükleer tesisleri için inşa ettikleri tünelleri patlattığını açıklamıştı.