Trump ile Biden "ülke içi şiddet" konusunda birbirlerini suçladı
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Trump ile Biden "ülke içi şiddet" konusunda birbirlerini suçladı

ABD Başkanı Donald Trump ile Demokratların başkan adayı Joe Biden, Kenosha kentinde yaşanan şiddet olaylarından birbirlerini sorumlu tuttu.

Trump ile Biden
01.09.2020 01:59 | Son Güncelleme: 01.09.2020 02:02

ABD Başkanı Donald Trump ile Demokratların başkan adayı Joe Biden, Kenosha kentinde yaşanan şiddet olaylarından birbirlerini sorumlu tuttu.

Beyaz Saray'da bir basın toplantısı düzenleyen Başkan Trump, Wisconsin eyaletinin Kenosha kentinde bir siyahinin polis tarafından 7 el ateşle vurulmasının ardından yaşanan olaylardan Demokratları ve Biden'ı sorumlu tuttu.

Demokratların yönetimindeki tüm şehirlerde suç oranlarının arttığını savunan Trump, "Joe Biden ve Kamala Harris açıklamalarıyla radikal sol örgütlere ve Antifa gibi yapılara cesaret veriyor ve onlar da bu olayları çıkarıyor." değerlendirmesini yaptı.

Trump, Biden'ın bugünkü açıklamalarında "iç terör örgütü" olarak nitelendirdiği Antifa'dan hiç bahsetmemesini de eleştirdi.

Kendisinin başkan olarak düzeni sağlamakla sorumlu olduğunu ifade eden Trump, Demokratların radikal sol örgütleri hiçbir zaman kınamadığını, bunun da Kensoha'daki gibi olaylara zemin hazırladığını savundu.

Trump ayrıca, Kenosha'da iki kişinin ölümüne neden olan beyaz bir Amerikalıyı neden kınamadığı şeklindeki bir soruya, "Muhtemelen o kişi çok zor durumdaydı, ona saldırdılar, belki de öldürülecekti." sözleriyle Kyle Rittenhouse adlı zanlıyı savundu.

Trump'ın bu sözleri basın toplantısının yapıldığı salonda kısa bir süre basın mensuplarıyla Trump arasında tartışmaya neden oldu.

Biden da Trump'a yüklendi

Öte yandan Demokratların başkan adayı Biden da Pittsburgh kentinde basın mensuplarına yaptığı değerlendirmede ülkedeki şiddet olaylarından ve siyahilere yönelik polis şiddetinden Trump'ı sorumlu tuttu. Biden, "Trump ülkemizin değerlerini zehirliyor ve bölünmeyi artırıyor. Kentlerimizdeki şiddetin artmasında ateşe odun atıyor. O şiddeti durduramaz çünkü yıllardır bu şiddeti o köpürttü." ifadelerini kullandı.

Seçim sürecinde çok fazla medya önüne çıkmamakla eleştirilen Biden'ın bu sözleri Trump'a son günlerde yönelttiği en sert eleştiri olarak kayda geçti.

Kenosha'da önceki pazar günü yaşanan olayda polis. Jacob Blake adlı siyahiyi sırtından 7 el ateş ederek vurmuş, hastaneye kaldırılan Blake'in belden aşağısının felç kaldığı açıklanmıştı.

Diğer yandan Blake'in ailesinin bugün (salı) kenti ziyaret etmesi beklenen Trump'la görüşmeyi kabul etmediği, bu sebeple Trump'ın aileyle görüşmeyeceği haberi medyaya yansımıştı.

Kaynak: AA

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