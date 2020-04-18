Trump: 100 ila 240 bin kişinin ölmesi bekleniyordu, beklentimiz 60 ila 65 bine düştü
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs salgınının artışının bittiğine inandığını ve virüs nedeniyle can kayıpları konusundaki beklentilerinin 60 ila 65 bine düştüğünü açıkladı.
18.04.2020 09:07 | Son Güncelleme: 18.04.2020 09:07
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs salgınının artışının bittiğine inandığını ve virüs nedeniyle can kayıpları konusundaki beklentilerinin 60 ila 65 bine düştüğünü açıkladı.
Trump, Covid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nün Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com