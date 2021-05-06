Troya Müzesi ve Odunpazarı Modern Müzesi "Avrupa Yılın Müzesi Özel Ödülü"nün sahibi oldu
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Troya Müzesi ve Odunpazarı Modern Müzesi "Avrupa Yılın Müzesi Özel Ödülü"nün sahibi oldu

Troya Müzesi ve Odunpazarı Modern Müzesi 'Avrupa Yılın Müzesi Özel Ödülü'nün sahibi oldu
Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu - Haberler | Güncel

Avrupa Müze Forumu (EMF) tarafından verilen ve en saygın müzecilik ödüllerinden olan "Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri"nde Troya Müzesi ve Odunpazarı Modern Müzesi özel ödüllere layık görüldü.

Avrupa Müze Forumu (EMF) tarafından verilen ve en saygın müzecilik ödüllerinden olan "Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri"nde Troya Müzesi ve Odunpazarı Modern Müzesi özel ödüllere layık görüldü.

Kültür ve Turizm Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Avrupa Konseyinin himayesinde Avrupa Müze Forumu tarafından her yıl verilen en uzun soluklu ve en saygın müzecilik ödülleri arasında gösterilen "Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri" sahiplerini buldu.

Koronavirüs salgını sebebiyle geçen yıl düzenlenemeyen yarışmada 2020 ve 2021 yılı için ödüle değer görülen müzeler YouTube'da çevrim içi olarak bu akşam ilan edildi.

Troya Müzesi 2020 yılı için, Odunpazarı Modern Müzesi de 2021 yılı için "Avrupa Yılın Müzesi Özel Ödülü"nü aldı.

Bayburt Kenan Yavuz Etnografya Müzesi de aynı yarışmada "2021 Silletto Ödülü"nü almaya hak kazandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu

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