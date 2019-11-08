Trenin çarptığı kişi öldü

Trenin çarptığı kişi öldü

Manisa'da, yük treninin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

08.11.2019 23:22 | Son Güncelleme: 08.11.2019 23:24

'da, yük treninin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, merkez ilçesi Kavşağı yakınında, tren yolundan karşıya geçmeye çalışan ve üzerinden kimlik çıkmayan yaşlı adama, Kemalpaşa istikametine giden yük treni çarptı. Ağır yaralanan kişi, 112 sağlık ekiplerince Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Trenin çarptığı kişi öldü
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