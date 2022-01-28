Transfer bildirimleri telefonları bozabilir! Galatasaray, taraftarına müjde üstüne müjde verecek - Haberler Spor
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Transfer bildirimleri telefonları bozabilir! Galatasaray, taraftarına müjde üstüne müjde verecek

Haberler.com, Ömer Özarslan - Spor
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Galatasaray'da transfer gündemi çok hareketli. Kaleci, ön libero, orta saha ve forvet bölgelerindeki eksiklik giderilmek üzere. Bürki, Guilvogui, Gomis ve Gedson transferlerinde işlem tamam.

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayan Galatasaray yönetimi, taraftarıyla barışmak için tüm kartlarını oynayacak. Sarı-Kırmızılılar, sorun yaşadığı bölgelere nokta atışı takviyeler yapmaya hazırlanıyor.

Transfer bildirimleri telefonları bozabilir! Galatasaray, taraftarına müjde üstüne müjde verecek

Wolfsburg'un bugünkü antrenmanında Galatasaray'ın kulübüyle anlaşma sağladığı, Bordeaux'nun da görüşmelerde bulunduğu Josuha Guilavogui yer almadı. 31 yaşındaki Fransız ön liberonun Galatasaray'a "Evet" dediği aktarıldı. 1,88'lik ön libero, stoperde de görev yapabiliyor.

Transfer bildirimleri telefonları bozabilir! Galatasaray, taraftarına müjde üstüne müjde verecek

Gedson Fernandes, Benfica'da antrenmanlara çıkmıyor. Galatasaray'la anlaşılmasını bekliyor. A Bola'daki habere göre; İstanbul'da olduğu konuşulan Portekizli orta saha, ülkeden ayrılmadı. Anlaşmanın sağlanması halinde İstanbul'a uçacak. Gedson, geçtiğimiz günlerde Galatasaray tişörtüyle yaptığı paylaşmıla mesajı vermişti.

Transfer bildirimleri telefonları bozabilir! Galatasaray, taraftarına müjde üstüne müjde verecek

Galatasaray'ın eski golcüsü Gomis de bugün taraftarı heyecanlandıran bir paylaşım yaptı. Gomis, taraftarların kendisini etiketlediği fotoğrafa Sarı-Kırmızılı kalp bıraktı. 36 yaşındaki futbolcu ile 1.5 yıllık mukavelede anlaşma sağlandı.

Transfer bildirimleri telefonları bozabilir! Galatasaray, taraftarına müjde üstüne müjde verecek

Aslan, Dortmund'un 31 yaşındaki kalecisi Roman Bürki transferini de bitirdi. Bu sezon Alman ekibinde kadroya giremeyen Bürki'ye hizmetleri için kolaylık yapılacak. 31 yaşındaki kalecinin Galatasaray'a külfeti yok. Sakatlanan Muslera'nın yerini dolduracak. Muslera döndükten sonra da sert rekabet yaşayacak.

Transfer bildirimleri telefonları bozabilir! Galatasaray, taraftarına müjde üstüne müjde verecek

Transfer bildirimleri telefonları bozabilir! Galatasaray, taraftarına müjde üstüne müjde verecek

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Gedson Fernandes, Bafetimbi Gomis, Galatasaray, Spor, Haber

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