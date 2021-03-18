Trakya Üniversitesinin desteğiyle Romanya'da ilahiyat fakültesi kurulacak

Trakya Üniversitesi (TÜ) ile Köstence Ovidius Üniversitesi (UOC) arasında Romanya'da ilahiyat fakültesinin kurulması için işbirliği kararı alındı.

Trakya Üniversitesi (TÜ) ile Köstence Ovidius Üniversitesi (UOC) arasında Romanya'da ilahiyat fakültesinin kurulması için işbirliği kararı alındı.

TÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Türkyılmaz ve Ovidius Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Dan Marcel İliescu, Köstence'de işbirliği konularını görüşmek üzere bir araya geldi.

Yapılan görüşme sonrası Romanya'nın ilk ilahiyat fakültesinin kurulması, eğitim, akreditasyon, sınır ötesi AB projeleri, Rumen Dili ve Edebiyatı 2+2 ortak lisans programı gibi projenin hayata geçirilmesi ve iş birliklerinin derinleştirilmesi konusunda fikir birliğine varıldı.

Türkyılmaz, Balkan Üniversiteler Birliği çatısı altında birlikte hareket eden iki üniversitenin ortak projelere imza atacağını belirtti.

Romanya ve Türkiye'yi yakınlaştıracak, tarihi bağları güçlendirecek iş birlikleri yaptıklarını ifade eden Türkyılmaz, iki üniversitenin atacağı adımlar Türkiye-Romanya dostluğunu da geliştireceğini kaydetti.

İliescu da TÜ'nün deneyim ve imkanlarından yararlanmak ve iş birliklerini genişletmekten büyük bir mutluluk duyduklarını ifade etti.

Görüşmede yer alan Romanya Müslümanları Müftüsü Murat Yusuf da ilahiyat fakültesi kurulum çalışmalarının başlamasından dolayı iki üniversitenin yetkililerine teşekkür etti.

Heyetler arası görüşmede Türkiye Cumhuriyeti Köstence Başkonsolosu Emre Yurdakul da yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı