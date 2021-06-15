Trakya Üniversitesinde Göbeklitepe kültürü ve Trakya üzerinden Avrupa'ya aktarımı çevrim içi konferansta konuşuldu

Trakya Üniversitesinde (TÜ) "Göbeklitepe Kültürü ve Trakya üzerinden Avrupa'ya Aktarımı" konferansı düzenlendi.

Trakya Üniversitesinde (TÜ) "Göbeklitepe Kültürü ve Trakya üzerinden Avrupa'ya Aktarımı" konferansı düzenlendi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Öncesi Anabilim Dalı emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Özdoğan, çevrim içi konferansta, Göbeklitepe'nin 12 bin yıllık geçmişiyle insanlık tarihini değiştiren ve son yılların en büyük arkeolojik keşfi olduğunu belirtti.

Çayönü, Mezraa Teleilat, Yarımburgaz, Aşağıpınar ve Kanlıgeçit olmak üzere Türkiye'nin farklı bölgelerinde çeyrek yüzyıldır arkeolojik kazı ve araştırmalar yapan Özdoğan, yerleşik yaşam kültürünün Güneydoğu Anadolu'da ne zaman başlayarak Anadolu'ya yayıldığı ve mimarlık tarihine dair ilk somut örnekler ile kutsal yapı ve konut mimarisinin gelişimi ile ilgili arkeolojik buluntulardan örnekler verdi.

Özdoğan, Göbeklitepe kültürünün zaman içinde Anadolu üzerinden Balkanlar, Trans Kafkasya ve Orta Avrupa'ya yayıldığını aktardı.

Göbeklitepe'nin tarihsel süreç içerisinde Trakya'da da izler bıraktığını dile getiren Özdoğan, "Günümüze kadar ulaşan ve tarih kitaplarında aktarılan yerleşik yaşama geçen toplumlarda anaerkil inancın hakim olduğu düşüncesi yanlıştır. Göbeklitepe'deki son arkeolojik buluntular, ataerkil bir inanç sistemi olduğunu bizlere kanıtladı." ifadelerini kullandı.

Özdoğan, Göbeklitepe'den sonra yaşanan göçle birlikte Anadolu ve Trakya'da ise anaerkil bir inanç sisteminin ağırlık kazandığını bunu kazı çalışmalarında elde ettikleri bulgularla ortaya koyduklarını aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci