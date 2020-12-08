Trakya Üniversitesi "Uluslararası Ortak Lisans Programı" çerçevesinde öğrenci kabul edecek
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Trakya Üniversitesi "Uluslararası Ortak Lisans Programı" çerçevesinde öğrenci kabul edecek

08.12.2020 12:31 | Son Güncelleme: 08.12.2020 12:35
Trakya Üniversitesi

Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Rumen Dili Edebiyatı Bölümünün "Uluslararası Ortak Lisans Programı" çerçevesinde öğrenci kabulüne başlayacağını bildirdi.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Rumen Dili Edebiyatı Bölümünün "Uluslararası Ortak Lisans Programı" çerçevesinde öğrenci kabulüne başlayacağını bildirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Tabakoğlunun Köstence Ovidius Üniversitesi Rektörü Doç. Dr. Dan-Marcel Iliescu ile online bir araya geldiği toplantıda iki üniversite arasındaki iş birliği çalışmaları ve "2+2 Ortak Lisans" programı görüşüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Tabakoğlu, iki üniversite arasındaki güçlü iş birliğinin artarak devam ettiğini belirtti.

Balkan Üniversiteler Birliği (BUA) ve ikili iş birliği anlaşmaları ile Trakya Üniversitesi ve Köstence Ovidius Üniversitesi arasında var olan bağların yeni projelerle kuvvetlendirileceğini aktaran Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Üniversitemizde yakın zamanda öğrenci kabulüne başlayacağımız Rumen Dili ve Edebiyatı Bölümü kapılarının, Köstence Ovidius Üniversitesi ile 2+2 Ortak Lisans programı çerçevesinde iki ülke öğrencilerine açılmasını hedefliyoruz. Uluslararası Ortak Lisans programlarının Türkiye'deki öncülerinden olan Trakya Üniversitesi, Kuzey Makedonya ve Kosova ile olan bu hinterlandını Romanya ile genişletmek arzusundadır.

Kurucusu olduğumuz BUA'nın etki alanını her geçen gün artırarak birliğe üye üniversitelerin güçlenmesi ve dolayısıyla da Balkanların kalkınması en büyük hedefimiz. Deneyimlerimizi, birikimlerimizi ve tüm gücümüzü Balkanların gelişmesi adına aktarmaya hazırız."

Ovidius Üniversitesi Rektörü Doç. Dr. Dan Iliescu da başta Rumen Dili ve Edebiyatı özelinde gerçekleştirilecek ortak lisans programı ile ikili iş birliklerinin iki üniversitenin ve Balkanların faydasına olacağını belirterek Trakya Üniversitesi ile çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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