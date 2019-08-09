Trakya gelengisi tedavi altına alındı

09.08.2019 11:08

Kırklareli'nde yaralı halde bulunan Trakya gelengisi (Sincap) tedavi altına alındı.

Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Pınar Mahallesi Atatürk Toprak, Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü yakınlarında yol kenarında vatandaşlar tarafından yaralı gelengi bulundu.

İhbar üzerine ekipler tarafından alınan gelenginin Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi'nde tedavisi yapıldı.

Açıklamada, gelenginin daha sonra doğaya salındığı belirtildi.

Kaynak: AA