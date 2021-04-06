Trakya'daki STK'lardan bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki

Kırklareli ve Tekirdağ'daki sivil toplum kuruluşları (STK), bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki gösterdi.

Kırklareli ve Tekirdağ'daki sivil toplum kuruluşları (STK), bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki gösterdi.

Kırklareli Esnaf Odaları Birliği, Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi, Ziraat Odası, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ile Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğince yayınlanan ortak basın açıklamasında, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin demokratik bir hukuk devleti olduğu belirtildi.

Millet iradesini yok sayan ve darbeci fikirleri içeren yaklaşımların her zaman hezimete uğramaya mahkum olduğunu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Milletimiz, darbe girişimlerine karşı en son cevabı net bir şekilde 15 Temmuz'da vermiş, demokrasiye bağlılığı, basiretli duruşu ve onurlu mücadelesi ile millet iradesine ve demokratik değerlere bağlılığını göstermiştir. Türkiye düşmanlarının ekmeğine yağ sürmek amacıyla milli hassasiyetlerimizi kendi milletine karşı kullanan her kim olursa olsun milletine ihanet emiştir."

Tekirdağ

Tekirdağ İHH İnsani Yardım Derneği, Tekirdağ İmamhatip Mezun ve Mensupları Derneği, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Tekirdağ Temsilciliği, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Tekirdağ Temsilcisi, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Tekirdağ Temsilciliğinden yapılan ortak açıklamada da amirallerin bildirisinin kabul edilemez olduğu belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Peygamber ocağı olarak kabul ettiğimiz Türk Silahlı Kuvvetlerinden emekli 104 amiralin, bir gece yarısı, Montrö Sözleşmesi ve bir amiralin davranışı üzerinden millet iradesini hiçe sayan ve darbe çağrıştıran bildirisini ülkemiz demokrasisine saldırı olarak görmekteyiz."

BBP Edirne İl Başkanı Köroğlu

BBP Edirne İl Başkanı Arif Köroğlu, emekli amirallerin açıklamasına tepki gösterdi.

Köroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, milli iradeye karşı girişilecek her türlü kalkışmanın karşısında olduklarını belirtti.

Milli iradeye ayar vermeye çalışan, cunta diliyle tehditler savuranların bunun bedelini ağır bir şekilde ödemesi gerektiğini aktarın Köroğlu, şunları kaydetti:

"Dün olduğu gibi bugün de yarın da meydanlarda milli iradeyi korumak üzere 'ordu gözbebeğimizdir, ancak namlusunu milletine çevirmiş tanka selam durmam' diyen bir şehit liderin Muhsin Yazıcıoğlu'nun yol arkadaşı Alperenleri olarak, kefenlerimizi giyip can vermeye hazır olduğumuzu bilsinler."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran