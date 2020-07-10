Trakya'da enerji nakil hatlarının bakımı drone yardımıyla yapılıyor Trakya'da enerji nakil hatlarının bakım çalışmaları, termal kameralı drone yardımıyla yapılarak, hat keşiflerinde yüzde 70 verim artışı sağlanıyor.

Trakya'da enerji nakil hatlarının bakım çalışmaları, termal kameralı drone yardımıyla yapılarak, hat keşiflerinde yüzde 70 verim artışı sağlanıyor.

Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'nde 300 bin direk, 20 bin kilometre hat ve 10 binden fazla trafoyla abonelerine elektrik enerjisi sunan Trakya Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TREDAŞ) enerji nakil hatlarının bakım çalışmalarında teknolojiden yararlanarak zamandan tasarruf sağlıyor.

Kilometrelerce uzunluktaki hatlarda bakım çalışması gerçekleştiren şirket, ön tespiti termal kameralı drone aracılığıyla yapıyor. Drone ile termal kameralı ölçümlerde iletkenlenlerde ve trafolarda sıcaklık farklılıkları tespit ediliyor.

İletkenlerdeki deformasyon ve yabancı cisimlerin, direklerdeki kuş yuvalarının, beton direk ve traverslerdeki çatlaklar ile ağaç direklerdeki çürüme ve yıpranmaların tespitinde de drone kullanılıyor.

İşletme ve Bakım Mühendisi İbrahim Bitgen, AA muhabirine, abonelerin kaliteli ve güvenilir elektrik enerjisine sürdürülebilir erişim sağlaması ve elektrik kesintilerinin önüne geçilmesi amacıyla kapsamlı bakım çalışmaları planladıklarını söyledi.

Bakım çalışmalarının drone ile kolaylaştığını belirten Bitgen, şunları kaydetti:

"Drone, kilometrelerce uzunluktaki nakil hatlarını termal görüntüleme, fotoğraflama ve video çekimi sayesinde kısa sürede daha yakından görüntüleyebilme fırsatı sunuyor. Zorlu coğrafi koşullarda, ekiplerin ulaşamadığı noktalarda drone aracılığıyla arıza tespit faaliyetlerini de yürütüyoruz. Şu anda drone ile çalışmaları manuel olarak yürütmekteyiz. Önümüzdeki dönemde koordinatları belirli direklerin başlangıç ve bitiş noktaları sisteme girerek otonom uçuşlar planlanıyoruz."

Kaynak: AA