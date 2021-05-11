KIRKLARELİ - Trakya'da cadde ve sokaklarda "tam kapanma" sessizliği hakim
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KIRKLARELİ - Trakya'da cadde ve sokaklarda "tam kapanma" sessizliği hakim

Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel

Trakya'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinin 12'nci gününde özellikle yoğun insan trafiğiyle bilinen cadde ve sokaklarda sessizlik devam ediyor.

Trakya'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinin 12'nci gününde özellikle yoğun insan trafiğiyle bilinen cadde ve sokaklarda sessizlik devam ediyor.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, kısıtlamalar nedeniyle cadde, meydan ve sokaklar boş kaldı.

KIRKLARELİ - Trakya'da cadde ve sokaklarda 'tam kapanma' sessizliği hakim
KIRKLARELİ - Trakya'da cadde ve sokaklarda 'tam kapanma' sessizliği hakim
KIRKLARELİ - Trakya'da cadde ve sokaklarda 'tam kapanma' sessizliği hakim
KIRKLARELİ - Trakya'da cadde ve sokaklarda 'tam kapanma' sessizliği hakim

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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Haftalık verilere göre İstanbul, Kastamonu, Tekirdağ, Zonguldak ve Erzurum 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.
Haftalık verilere göre İstanbul, Kastamonu, Tekirdağ, Zonguldak ve Erzurum 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.
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