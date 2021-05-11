KIRKLARELİ - Trakya'da cadde ve sokaklarda "tam kapanma" sessizliği hakim
Trakya'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinin 12'nci gününde özellikle yoğun insan trafiğiyle bilinen cadde ve sokaklarda sessizlik devam ediyor.
Trakya'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinin 12'nci gününde özellikle yoğun insan trafiğiyle bilinen cadde ve sokaklarda sessizlik devam ediyor.
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, kısıtlamalar nedeniyle cadde, meydan ve sokaklar boş kaldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop