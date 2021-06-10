Trajik Orman Filmi
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Filmde, görücü usulü bir evlilikten kaçan Agnes isimli bir kadının hikayesi ele alınmaktadır. Agnes'in yolunun mucizeler ve efsanelerin oldukça fazla olduğu kanun dışı bir bölge olan Maya ormanın iç kısımlarında birtakım Meksikalı işçiler ile kesişmesi sonucunda erkekler arasında gerginlikler başlamıştır. Ancak bu erkekler ormanın en derinlerinde gizlenmekte olan efsanevi varlığı yani Xtabay’ı uyandırdıklarından habersizlerdir.
Yönetmen: Yulene Olaizola
Senaryo: Yulene Olaizola, Rubén Imaz Castro
Oyuncular: Indira Rubie Andrewin, Gilberto Barraza , Mariano Tun Xool, Eligio Melendez, Gabino Rodriguez, Shantai Obispo, Cornelius McLaren, Gildon Roland
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: Selva Tragica
Yapımcı Firma: Netflix
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: Meksika
Orijinal Dili: İspanyolca
Filmin Süresi: 96 dk.
Dağıtıcı Firma: Netflix
Vizyon Tarihi: 09.06.2021
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Kaynak: InterSinema.com