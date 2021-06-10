Trajik Orman Filmi
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Trajik Orman Filmi

Trajik Orman Filmi
InterSinema.com - Haberler | Sinema

Trajik Orman filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Trajik Orman filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Filmde, görücü usulü bir evlilikten kaçan Agnes isimli bir kadının hikayesi ele alınmaktadır. Agnes'in yolunun mucizeler ve efsanelerin oldukça fazla olduğu kanun dışı bir bölge olan Maya ormanın iç kısımlarında birtakım Meksikalı işçiler ile kesişmesi sonucunda erkekler arasında gerginlikler başlamıştır. Ancak bu erkekler ormanın en derinlerinde gizlenmekte olan efsanevi varlığı yani Xtabay’ı uyandırdıklarından habersizlerdir.

Yönetmen: Yulene Olaizola

Senaryo: Yulene Olaizola, Rubén Imaz Castro

Oyuncular: Indira Rubie Andrewin, Gilberto Barraza , Mariano Tun Xool, Eligio Melendez, Gabino Rodriguez, Shantai Obispo, Cornelius McLaren, Gildon Roland

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: Selva Tragica

Yapımcı Firma: Netflix

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: Meksika

Orijinal Dili: İspanyolca

Filmin Süresi: 96 dk.

Dağıtıcı Firma: Netflix

Vizyon Tarihi: 09.06.2021

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Kaynak: InterSinema.com

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