AYDIN Trafikte ters yönde 100 metre gitti

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Trafikte ters yönde 100 metre gittiAYDIN'da ters yönde ilerleyen hafif ticari araç, trafikte tehlikeli anlar yaşanmasına neden oldu.

Trafikte ters yönde 100 metre gitti

AYDIN'da ters yönde ilerleyen hafif ticari araç, trafikte tehlikeli anlar yaşanmasına neden oldu. Ters yönde giden araç, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İncirliova'dan Aydın yönüne giden 09 SB 448 plakalı hafif ticari araç sürücüsü, Efeler ilçesi Işıklı Kavşağı'na ters yönden girip, karşı şeride geçti. Kuralları hiçe sayan sürücü, diğer sürücülere zor anlar yaşattı. Tepkilere rağmen yaklaşık 100 metre ters yönde ilerleyen hafif ticari araç, daha sonra kendi şeridine geçerek, gözden kayboldu. O anlar diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı