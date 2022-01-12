TRAFİK DENETİMİNİ GÖREN SÜRÜCÜLER, CAM FİLMLERİNİ SÖKTÜ

SAMSUN'da polisin modifiyeli araçlara yönelik uygulamasında 14 araç sürücüsüne toplam 12 bin 482 TL para cezası uygulandı. Uygulamada bazı sürücülerin, otomobillerindeki cam filmlerini söktüğü görüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Canik ilçesinde modifiyeli araçlara yönelik 1 saat süren trafik uygulaması yaptı. Toplam 32 aracın durdurularak incelendiği uygulama sonucu 14 araç sürücüsüne toplam 12 bin 482 TL para cezası uygulandı. Uygulama sırasında bazı sürücüler otomobillerindeki cam filmlerini söktü, cezaya itiraz etti.